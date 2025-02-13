Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Irak'ın ve Suriye'nin kuzeyinde icra edilen operasyonlarda son bir haftada 56 teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi.

Milli Savunma Bakanlığı Basın ve Halkla İlişkiler Müşaviri Tuğamiral Zeki Aktürk, Türk Silahlı Kuvvetlerinin (TSK) ülke ile milletin beka ve güvenliği için terörle mücadelesine, hudut güvenliğinde etkin tedbirler almaya kararlılıkla devam edeceğini belirtti.

Terörle mücadele ve hudut güvenliğine ilişkin bilgi veren Aktürk, şunları söyledi:

"Son bir haftada Irak ve Suriye'nin kuzeyinde icra edilen terörle mücadele operasyonları ile 56 terörist etkisiz hale getirilmiş, Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde tespit edilen bir mağarada teröristlere ait çok sayıda silah, mühimmat ve yaşam malzemesi ele geçirilmiştir. Hudutlarımızda ise 4'ü terör örgütü mensubu olmak üzere yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 140 şahıs yakalanmış, 1799 şahıs ise hududu geçemeden engellenmiştir. Böylece 1 Ocak'tan bugüne kadar etkisiz hale getirilen terörist sayısı 134'ü Irak'ın, 243'ü Suriye'nin kuzeyinde olmak üzere 377, hudutlarımızdan yasa dışı yollarla geçmeye çalışırken yakalananların sayısı 614, engellenen kişi sayısı da 8 bin 181 olmuştur."

- "İSRAİL, ULUSLARARASI HUKUK İHLALLERİNE DEVAM EDİYOR"

Binlerce Filistinliyi acımasızca katleden İsrail'in, barışa ve ateşkese gölge düşürecek uluslararası hukuk ihlallerine, kararlarına ve söylemlerine devam ettiğini ifade eden Aktürk, "Kendi topraklarından başka ülkelere sürülmeleri yönünde akıl ve mantık dışı, ciddiyetsiz ve hiçbir hukuki temeli olmayan dayatmalara maruz kalan Filistinlilere yönelik zulmün bir an evvel son bulması için 1967 sınırlarına dayalı iki devletli çözümün hayata geçirilmesi şarttır." diye konuştu.

- İKİLİ İLİŞKİLER

Tuğamiral Aktürk, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler'in, faaliyetlerine ilişkin de bilgi verdi.

Bakan Güler'in, 6 Şubat depremlerinin yıl dönümü dolayısıyla Hatay'daki anma törenine, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla gerçekleştirilen "Deprem Şehitlerini Anma Programı"na eşlik ederek çeşitli ziyaretlerde bulunduğunu söyleyen Aktürk, şöyle devam etti:

"Bakanımız, 10-13 Şubat tarihleri arasında Sayın Cumhurbaşkanımızın Malezya, Endonezya ve Pakistan'a gerçekleştirdiği ziyaretlere refakat etmektedir. Deniz Kuvvetleri Komutanımız ise 12-15 Şubat tarihleri arasında Katar'a resmi ziyarette bulunmaktadır. Ayrıca, Fransa Silahlı Kuvvetler Akdeniz Bölge Komutanı ve beraberindeki heyet, 10 Şubat'ta Deniz Kuvvetleri Karargahımızdaki temaslarının ardından Bakanlığımıza ziyaret gerçekleştirmiştir. Görüşmede,Türkiye-Fransa ilişkileri başta olmak üzere Akdeniz'deki durum ile bölgesel güvenlik konularında görüş alışverişinde bulunulmuştur. Bunun yanında ilki 2022'de Ankara'da, ikincisi 2023 yılında Paris'te gerçekleştirilen Türkiye-Fransa Stratejik Diyalog Toplantısı'nın üçüncüsünün Fransa Ordular Bakanlığı Uluslararası İlişkiler ve Strateji Genel Müdürü ve heyetinin katılımıyla 20 Şubat'ta Ankara'da yapılması planlanmıştır."

- NATO

Türkiye'nin 18 Şubat'ta üyeliğinin 73'üncü yılına ulaşacağı NATO'nun, değerlerini ve sorumluluklarını paylaşmaya, aktif, yapıcı ve saygın bir üyesi olmaya devam edeceğini belirten Aktürk, şunları kaydetti:

"Bu kapsamda, 12-13 Şubat'ta Brüksel'de düzenlenen ve Sayın Cumhurbaşkanımızın yurt dışı ziyaretlerine eşlik etmesi dolayısıyla Sayın Bakanımızın iştirak edemediği NATO Savunma Bakanları Toplantısı'na, NATO Daimi Temsilcimiz ve Türk Askeri Temsil Heyeti (TMR) Başkanımız tarafından katılım sağlanmakta, İttifak'ın savunma ve caydırıcılığının güçlenmesi kapsamında, NATO'nun komuta ve kuvvet yapısına sağladığımız destek ile toplantı gündemindeki konularda görüş, beklenti ve temennilerimiz vurgulanmaktadır."

- EĞİTİM-TATBİKAT FAALİYETLERİ VE ULUSLARARASI GÖREVLER

Aktürk, Türk Silahlı Kuvvetlerinin harekat görevleriyle eş zamanlı olarak etkin, caydırıcı ve saygın niteliklerini pekiştirmek maksadıyla kapsamlı eğitim ve tatbikat faaliyetlerinin aralıksız sürdürdüğünü ifade etti.

Bu çerçevede, birleşik ve müşterek fiili atışlı tatbikat olarak 20 Ocak-7 Şubat tarihleri arasında Kars'ta gerçekleştirilen Kış-2025 Tatbikatı'nın başarıyla tamamlandığını söyleyen Aktürk, 7-11 Şubat tarihleri arasında Pakistan'da AMAN-2025 Deniz Harekatı tatbikatına katılım sağlandığını belirtti.

Diğer tatbikatlara ilişkin bilgi veren Aktürk, şöyle devam etti:

"10-21 Şubat tarihleri arasında, Pakistan'da Türkiye ve Pakistan Komando ve Özel Kuvvet unsurlarının katılımı ile Atatürk Tatbikatı, Kenya'da JUSTIFIED ACCORD-2025 Arazi Eğitimi,10-27 Şubat tarihleri arasında ise Umman Denizi, Arap Denizi, Aden Körfezi ve Kızıldeniz'de INTERNATIONAL MARITIME EXERCISE-2025 Deniz Harekatı tatbikatı devam etmektedir. Ayrıca, NATO'nun alarm ve yığınaklanma faaliyetlerini test etmek amacıyla 10-21 Şubat tarihleri arasında Romanya, Bulgaristan ve Yunanistan'da eş zamanlı olarak gerçekleştirilen Steadfast Dart 2025 Tatbikatı'na NATO Daimi Deniz Görev Gruplarından 3 gemimiz ile katılım sağlanmakta, bu tatbikatla ilişkilendirilmiş olarak 22-28 Şubat tarihleri arasında Romanya tarafından planlanıp icra edilecek müşterek, çok uluslu ve atışlı Dacia 2025 Tatbikatı'na 1 Keşif Bölüğümüz ile iştirak edilmesi planlanmaktadır. 15-22 Şubat tarihleri arasında Endonezya'da KOMODO-2025 Deniz Harekatı, 19 Şubat-14 Mart tarihleri arasında ise İngiltere'de COBRA WARRIOR-2025 Karma Hava Harekatı tatbikatlarının icra edilmesi planlanmaktadır."

- SAVUNMA SANAYİ VE ENVANTERE YENİ GİREN SİLAH SİSTEMLERİ

Tuğamiral Aktürk, yerli ve milli savunma sanayi ürünleriyle TSK'nın imkan ve kabiliyetlerinin artırılmasına yönelik faaliyetlere devam edildiğini de bildirdi.

Bu kapsamda, Kara Kuvvetleri Komutanlığınca, muhtelif miktarda Boyga döner kanatlı İHA'nın muayene ve kabul faaliyetinin tamamlandığını belirten Aktürk, "İstanbul Tersanesi Komutanlığı ile Makine ve Kimya Endüstrisi Anonim Şirketimiz tarafından yerli ve milli olarak geliştirilen 76/62 milimetre Milli Deniz Topu Denizhan'ın üretimi tamamlanan 3'üncüsü TCG İzmir'e entegre edilmek üzere Anadolu Tersanesine teslim edilmiştir." diye konuştu.

- ÖĞRENCİ VE PERSONEL TEMİNİ

Aktürk, personel ve askeri öğrenci temin faaliyetlerinin de planlandığı şekilde devam ettiğini ifade ederek, Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları Ofisi Başkanlığı tarafından düzenlenen Bölgesel Kariyer Fuarları kapsamında, 17-18 Şubat'ta Çanakkale'de, 20-21 Şubat'ta Konya'da gerçekleştirilecek fuarlara katılım sağlanarak Bakanlığın temin faaliyetleri ile personel alımına ilişkin süreçlerinin anlatılacağını kaydetti.

MSB kaynakları, Bakanlık'ta düzenlenen basın bilgilendirme toplantısının ardından gazetecilerin sorularını cevapladı.

Bakanlık kaynakları, Suriye'de yeni yönetimin Afrin'de kontrolü lağvedilen Suriye Milli Ordusu'ndan (SMO) devraldığına ilişkin haberlerle ilgili şu değerlendirmeleri yaptı:

"BİZİM ÖNCELİĞİMİZ TERÖR ÖRGÜTLERİNİN SURİYE'DEN TEMİZLENMESİ"

"Suriye'deki yeni yönetimin tüm ülke üzerindeki egemenliğini eksiksiz olarak sağlaması önemlidir. Türkiye olarak bu konuda da Suriyeli kardeşlerimize destek vermeyi sürdürüyoruz. Bizim önceliğimiz terör örgütlerinin Suriye'den temizlenmesidir. Bu konuda ülkemiz ve Suriye'deki yeni yönetim arasında anlayış birliği vardır. Sınırlarımızın güvenliği ve başta Suriye'nin kuzey doğusu olmak üzere Suriye'nin tamamında terörün temizlenmesi için TSK'nın Suriye'deki mevcudiyeti devam etmektedir. Suriye'deki yeni durumdan kaynaklanabilecek bütün tehdit ve riskler sürekli olarak değerlendirilmektedir. Gerektiği takdirde Suriye'de bulunan birliklerimizin konuş değişikliği olabilecektir.

Ayrıca Suriye'ye Askerî Ataşe Görevlendirilmesine yönelik çalışmalarımız devam etmektedir. Çok yakın zamanda Ataşemizi görevlendirerek Suriye'ye göndereceğiz".

"METEOR FÜZELERİNİ ENVANTERİMİZE KATMAYI PLANLAMAKTAYIZ"

Milli Savunma Bakanlığı kaynakları, Türkiye'nin Fransa'dan alması planlanan meteor füzeleri nedeniyle Yunanistan'ın Fransa'ya tepki göstermesine ilişkin şunları söyledi:

"Meteor füzesi hava-hava füzeleri arasında yer alan Avrupa menşeli uzun menzilli yeni nesil bir füzedir. Eurofighter Typhoon tedarik projesi kapsamında Meteor füzelerini envanterimize katmayı planlamaktayız.

Her zaman söylediğimiz gibi bizim önceliğimiz yerli ve milli silah ve sistemlerdir. Bu kapsamda geliştirmekte olduğumuz Meteor füzesine muadil olan GÖKHAN hava-hava füzesi ile de Hava Kuvvetlerimizi güçlendirmeyi planlamaktayız. GÖKHAN füzesi envantere girinceye kadar Eurofighter uçaklarıyla birlikte Meteor füzesinin de temin çalışmaları sorunsuz olarak devam etmektedir."

STEADFAST DART 2025 VE DACİA TATBİKATI'NDA SON DURUM

Bakanlık kaynakları, NATO'nun alarm ve yığınaklanma faaliyetlerin test etmek amacıyla Romanya, Bulgaristan ve Yunanistan'da eş zamanlı olarak gerçekleştirilen Steadfast Dart 2025 tatbikatında Yunanistan'ın Türkiye'nin hak ve menfaatlerine aykırı girişimleriyle ilgili şunları söyledi:

"Tatbikatın planlama dokümanında milli hak ve menfaatlerimize aykırı ve uluslararası hukuka uygun olmayan hususların tespit edilmesinin ardından konunun çözümüne yönelik; profesyonel bir yaklaşımla NATO'da en üst seviyede girişimlerde bulunulmuş dokümanın NATO'nun yerleşik politika ve uygulamaları ile birliğine uygun olmadığı ifade edilmiştir. Yunanistan kendi tezlerini Yunanistan'da icra edilen NATO tatbikatları da dahil olmak üzere her fırsatta dayatmaya çalışıyor. Son olarak bu tatbikatta bazı hususları Tatbikat Planlama Dokümanına sokmaya çalıştılar.

Bu minvalde, Tatbikat Planlama Dokümanının ülke hassasiyetlerimize uygun şekilde değiştirilerek Kuzey Atlantik Konseyi seviyesinde onaylanmasına yönelik çalışma başlatılmış olup dokümana yönelik müzakereler devam etmektedir.

Bu süreçte Keşif Bölüğümüzün Steadfast Tatbikatı'ndan çekildiği, Romanya'nın Milli Dacia Tatbikatına iştirak etmeye devam edeceği, komutalarını üstlendiğimiz Deniz Görev Gruplarındaki unsurlarımızın NATO'ya taahhütlerimiz kapsamında Steadfast Dart Tatbikatına katılım sağlamaya devam edeceği NATO makamlarına bildirilmiştir."