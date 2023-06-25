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Savunma

MSB paylaştı: Milli gurur TCG Anadolu'nun eğitim görüntüleri nefes kesti

Milli Savunma Bakanlığı, TCG Anadolu'nun eğitimlerini içeren bir video paylaştı. Nefes kesen görüntüler, 'TCG ANADOLU Çok Maksatlı Amfibi Gemimizin icra ettiği eğitimlerden görüntüler...' notuyla yayımlandı.

25 Haziran 2023 Pazar 01:02 - Güncelleme:
MSB paylaştı: Milli gurur TCG Anadolu'nun eğitim görüntüleri nefes kesti
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Türkiye'nin en büyük savaş gemisi ve dünyanın ilk SİHA/İHA gemisi TCG Anadolu'dan yeni görüntüler geldi.

Milli Savunma Bakanlığı, çok amaçlı amfibi gemisi TCG Anadolu'nun icra ettiği eğitimlere ait görüntüleri yayımladı.

MSB'nin paylaşımına kullanıcılar kısa sürede büyük ilgi gösterdi.

OKYANUSLARDA KULLANILABİLECEK

Tam yüklü deplasmanda 27 bin 436 ton ağırlıkta, 231 metre boyunda ve 32 metre genişliğinde inşa edilen Çok Maksatlı Amfibi Gemi TCG Anadolu, Ege, Karadeniz ve Akdeniz harekat alanlarında ve gerektiğinde Hint ve Atlantik okyanuslarında kullanılabilecek.

Bir amfibi tabur ile gerekli muharebe ve destek araçlarını kriz bölgelerine taşıyabilme yeteneğine sahip TCG Anadolu, havuzunda taşıyacağı araçlarıyla çıkarma operasyonlarına katılabilecek.

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