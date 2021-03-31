MSB paylaştı: 'STEADFAST DEFENDER 2021' tatbikatından yeni görüntüler...

MSB, sosyal paylaşım sitesi Twitter hesabından tatbikatla ilgili yaptığı paylaşımda, 'STEADFAST DEFENDER 21 Tatbikatı Alarm Safhasında, VJTF21 birliklerimiz deniz ve hava limanlarına intikal ederek yükleme eğitimlerini yapmış ve kışlalarına geri intikal etmiştir. Tatbikatın Yığınaklanma Safhasına katılacak birliklerimiz Mayıs ayında Romanya'ya intikal edecektir' dedi.
STEADFAST DEFENDER 21 Tatbikatı Alarm Safhasında, #VJTF21 birliklerimiz deniz ve hava limanlarına intikal ederek yükleme eğitimlerini yapmış ve kışlalarına geri intikal etmiştir. Tatbikatın Yığınaklanma Safhasına katılacak birliklerimiz Mayıs ayında Romanya'ya intikal edecektir. pic.twitter.com/JlSCe2a2B8— T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) March 31, 2021