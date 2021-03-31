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Savunma

MSB paylaştı: 'STEADFAST DEFENDER 2021' tatbikatından yeni görüntüler...

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), NATO tatbikatı STEADFAST DEFENDER 2021'in Alarm Safhası görüntülerini paylaştı.

31 Mart 2021 Çarşamba 20:18 - Güncelleme: 31 Mart 2021 Çarşamba 20:24
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MSB, sosyal paylaşım sitesi Twitter hesabından tatbikatla ilgili yaptığı paylaşımda, 'STEADFAST DEFENDER 21 Tatbikatı Alarm Safhasında, VJTF21 birliklerimiz deniz ve hava limanlarına intikal ederek yükleme eğitimlerini yapmış ve kışlalarına geri intikal etmiştir. Tatbikatın Yığınaklanma Safhasına katılacak birliklerimiz Mayıs ayında Romanya'ya intikal edecektir' dedi.

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