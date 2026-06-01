MSB'den dikkat çeken paylaşım! Milli hava gücü sahnede

Milli Savunma Bakanlığı, Hava Kuvvetleri Komutanlığının kuruluşunun 115'inci yıl dönümünü kutladı.

Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "115 yıldır Türk milletinin gökyüzündeki sarsılmaz gücü, Gök Vatan'ın yılmaz bekçisiyiz. Şanlı tarihi, üstün fedakarlığı ve kahraman personeliyle milletimizin gururu olan Hava Kuvvetleri Komutanlığımızın kuruluşunun 115'inci yıl dönümünü kutluyor; görev başındaki tüm personelimize başarılar diliyor, aziz şehitlerimizi rahmet ve minnetle anıyoruz" ifadelerine yer verildi.

Hava Kuvvetleri Komutanlığımızın kuruluşunun 115'inci yıl dönümünü kutluyor; görev başındaki tüm... pic.twitter.com/ktxuhgy2jk — T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) June 1, 2026

Paylaşımla birlikte yayımlanan videoda, Hava Kuvvetleri Komutanlığı envanterindeki savaş uçakları, helikopterler ve çeşitli hava unsurlarının yanı sıra görev başındaki personelin faaliyetlerinden görüntüler yer aldı. Videoda ayrıca Türk savunma sanayiinin geliştirdiği yerli ve milli platformlar da öne çıktı. Türkiye'nin ilk jet eğitim ve hafif taarruz uçağı olan HÜRJET, silahlı insansız hava aracı Bayraktar AKINCI ve insansız savaş uçağı Bayraktar KIZILELMA videoda dikkat çeken unsurlar arasında yer aldı. Hava Kuvvetleri Komutanlığının operasyonel kabiliyetleri, eğitim faaliyetleri ve personelin görev anlarından kesitlerin yer aldığı görüntülerde, Türk Hava Kuvvetlerinin sahip olduğu insan gücü ve teknolojik imkanlar vurgulandı.