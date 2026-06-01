İSTANBUL 29°C / 18°C
Parçalı bulutlu, güneşli
1 Haziran 2026 Pazartesi / 16 ZilHicce 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    45,9134
  • EURO
    53,5297
  • ALTIN
    6656.95
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Savunma
  • >
  • MSB'den dikkat çeken paylaşım! Milli hava gücü sahnede
Savunma

MSB'den dikkat çeken paylaşım! Milli hava gücü sahnede

Türk Hava Kuvvetleri'nin kuruluşunun 115'inci yıl dönümü dolayısıyla Milli Savunma Bakanlığı tarafından özel bir paylaşım yapıldı. Paylaşılan videoda HÜRJET, Bayraktar AKINCI ve Bayraktar KIZILELMA gibi yerli ve milli hava platformları ile Hava Kuvvetleri personelinin görev görüntülerine yer verildi.

İHA1 Haziran 2026 Pazartesi 13:28 - Güncelleme:
MSB'den dikkat çeken paylaşım! Milli hava gücü sahnede
ABONE OL

Milli Savunma Bakanlığı, Hava Kuvvetleri Komutanlığının kuruluşunun 115'inci yıl dönümünü kutladı.

Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "115 yıldır Türk milletinin gökyüzündeki sarsılmaz gücü, Gök Vatan'ın yılmaz bekçisiyiz. Şanlı tarihi, üstün fedakarlığı ve kahraman personeliyle milletimizin gururu olan Hava Kuvvetleri Komutanlığımızın kuruluşunun 115'inci yıl dönümünü kutluyor; görev başındaki tüm personelimize başarılar diliyor, aziz şehitlerimizi rahmet ve minnetle anıyoruz" ifadelerine yer verildi.

Paylaşımla birlikte yayımlanan videoda, Hava Kuvvetleri Komutanlığı envanterindeki savaş uçakları, helikopterler ve çeşitli hava unsurlarının yanı sıra görev başındaki personelin faaliyetlerinden görüntüler yer aldı. Videoda ayrıca Türk savunma sanayiinin geliştirdiği yerli ve milli platformlar da öne çıktı. Türkiye'nin ilk jet eğitim ve hafif taarruz uçağı olan HÜRJET, silahlı insansız hava aracı Bayraktar AKINCI ve insansız savaş uçağı Bayraktar KIZILELMA videoda dikkat çeken unsurlar arasında yer aldı. Hava Kuvvetleri Komutanlığının operasyonel kabiliyetleri, eğitim faaliyetleri ve personelin görev anlarından kesitlerin yer aldığı görüntülerde, Türk Hava Kuvvetlerinin sahip olduğu insan gücü ve teknolojik imkanlar vurgulandı.

ÖNERİLEN VİDEO

Komşusunun evine kurşun yağdırdı: Yaşanan panik anları saniye saniye kamerada

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.