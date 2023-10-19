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Savunma

MSB'den dost ülke Bosna Hersek'in savunmasına destek

Milli Savunma Bakanlığının sağladığı hibeyle Bosna Hersek Silahlı Kuvvetlerine ait tank ve zırhlı personel taşıyıcıların bakım ve onarımı yapıldı, yedek parça tedariki gerçekleştirildi.

AA19 Ekim 2023 Perşembe 07:36 - Güncelleme:
MSB'den dost ülke Bosna Hersek'in savunmasına destek
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Milli Savunma Bakanlığı bünyesinde faaliyet gösteren Askeri Fabrika ve Tersaneler İşletme Anonim Şirketi (ASFAT) ve Bosna Hersek Savunma Bakanlığı arasında önceki yıllarda imzalanan anlaşma çerçevesinde, Bosna Hersek Silahlı Kuvvetlerinin envanterinde yer alan tank ve zırhlı personel taşıyıcıların yerinde bakım onarımı yapılarak, Bosna Hersekli yerel personele eğitim hizmeti verildi.

Söz konusu sistemlerin gelecek dönemde işletme, bakım ve idamesi için ihtiyaç duyulacak yedek parçaların tedariki de anlaşma kapsamında gerçekleştirildi.

Anlaşmanın başarıyla tamamlanması vesilesiyle başkent Saraybosna'daki Orduevi'nde tören düzenlendi.

Törene, Bosna Hersek Savunma Bakan Yardımcısı Slaven Galic, Bosna Hersek Genelkurmay Başkanı Korgeneral Senad Masovic, Türkiye'nin Saraybosna Büyükelçisi Sadık Babür Girgin, Saraybosna Büyükelçiliği Askeri Ataşesi Albay Mustafa Sıtkı Tatar ve ASFAT Genel Müdürü Esad Akgün katıldı.

Galic, Türkiye ile işbirliğinin devam etmesi temennisinde bulunarak, böyle projelerle ülke savunmasının güçlendiğini söyledi.

Tören kapsamında ayrıca, Tatar ve Galic devir teslim belgesi de imzaladı.

Bu arada, tank ve zırhlı personel taşıyıcıların bakım ve onarımı için Türkiye'den 12 kişilik teknik ekibin geldiği kaydedildi.

  • tank bakımı
  • zırhlı araçlar
  • yedek parça tedariki
  • Bosna Hersek

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