MSB'den görkemli paylaşım: F-4E/2020 savaş uçaklarının 'Fil Yürüyüşü'

MSB'nin sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Türk Hava Kuvvetlerimizin envanterinde 50'nci yılını dolduran F-4E/2020 savaş uçaklarımız, 50'nci yıla özel olarak pistte 'Fil Yürüyüşü' yaptı ve vadide 'Alçak İrtifa Eğitim Uçuşu' gerçekleştirdi." ifadesi kullanıldı.
Paylaşımda, yürüyüşe ve uçuşa ilişkin görüntülere yer verildi.
Türk Hava Kuvvetlerimizin envanterinde 50'nci yılını dolduran F-4E/2020 savaş uçaklarımız; 50'nci yıla özel olarak pistte "Fil Yürüyüşü" yaptı ve vadide "Alçak İrtifa Eğitim Uçuşu" gerçekleştirdi.#turkishphantom ����#MillîSavunmaBakanlığı pic.twitter.com/i1x3qGcShr— T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) November 17, 2024