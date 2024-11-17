MSB'den görkemli paylaşım: F-4E/2020 savaş uçaklarının 'Fil Yürüyüşü'

MSB'nin sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Türk Hava Kuvvetlerimizin envanterinde 50'nci yılını dolduran F-4E/2020 savaş uçaklarımız, 50'nci yıla özel olarak pistte 'Fil Yürüyüşü' yaptı ve vadide 'Alçak İrtifa Eğitim Uçuşu' gerçekleştirdi." ifadesi kullanıldı.

Paylaşımda, yürüyüşe ve uçuşa ilişkin görüntülere yer verildi.