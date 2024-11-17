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Savunma

MSB'den görkemli paylaşım: F-4E/2020 savaş uçaklarının 'Fil Yürüyüşü'

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Türk Hava Kuvvetlerinin envanterinde 50. yılını dolduran F-4E/2020 savaş uçaklarının 50. yılına özel düzenlediği etkinliğe ilişkin paylaşım yaptı.

AA17 Kasım 2024 Pazar 21:58 - Güncelleme:
MSB'den görkemli paylaşım: F-4E/2020 savaş uçaklarının 'Fil Yürüyüşü'
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MSB'nin sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Türk Hava Kuvvetlerimizin envanterinde 50'nci yılını dolduran F-4E/2020 savaş uçaklarımız, 50'nci yıla özel olarak pistte 'Fil Yürüyüşü' yaptı ve vadide 'Alçak İrtifa Eğitim Uçuşu' gerçekleştirdi." ifadesi kullanıldı.

Paylaşımda, yürüyüşe ve uçuşa ilişkin görüntülere yer verildi.

  • fil yürüyüşü
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  • türk hava kuvvetleri

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