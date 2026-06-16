İSTANBUL 29°C / 19°C
Parçalı bulutlu, güneşli
16 Haziran 2026 Salı / 1 Muharrem 1448
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    46,3017
  • EURO
    53,7319
  • ALTIN
    6463.16
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Savunma
  • >
  • Harekat kabiliyetinde tam isabet! SİPER yüksek süratli hedefi affetmedi
Savunma

Harekat kabiliyetinde tam isabet! SİPER yüksek süratli hedefi affetmedi

Siper Hava Savunma Silah Sistemi, yüksek süratli ve manevralı hedef senaryosu icra eden Süper Şimşek hava hedefini başarıyla imha etti. MSB'den yapılan açıklamada, Siper'in tam harekat kabiliyetine ulaştığı vurgulandı.

AA16 Haziran 2026 Salı 14:38 - Güncelleme:
Harekat kabiliyetinde tam isabet! SİPER yüksek süratli hedefi affetmedi
ABONE OL

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Siper Hava Savunma Silah Sistemi ile hava hedefinin vurulma anının görüntülerini paylaştı.

Bakanlığın NSosyal hesabından yapılan paylaşımda, "Hava Kuvvetleri Komutanlığı envanterindeki yerli ve milli Siper Hava Savunma Silah Sistemi, yüksek süratli ve manevralı hedef senaryosu icra eden Süper Şimşek hava hedefini başarıyla imha ederek tam harekat kabiliyetine ulaştı." ifadesi kullanıldı.

Paylaşımda, hava hedefinin vurulmasına ilişkin görüntülere yer verildi.

İŞTE SİPER'İN HEDEFİNİ İMHA ETTİĞİ O GÖRÜNTÜLER

ÖNERİLEN VİDEO

İstanbul'un göbeğinde sollama faciası! 3 araç birbirine girdi: Sürücü sinir krizi geçirdi

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.