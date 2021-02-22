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Savunma

MSB'den havadan ''tam isabet'' paylaşımı

Milli Savunma Bakanlığı, hedeflerin tam isabetle vurulduğu hava harekatlarının görüntülerini paylaştı.

AA22 Şubat 2021 Pazartesi 16:50 - Güncelleme: 22 Şubat 2021 Pazartesi 17:17
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Milli Savunma Bakanlığı sosyal medya hesabından Hava Kuvvetleri Komutanlığı tarafından gerçekleştirilen hava harekatlarının görüntülerini paylaştı.

Twitter hesabından yapılan paylaşımda, "Hava Kuvvetlerimiz tarafından icra edilen hava harekatları, alanında uzman personel tarafından büyük bir dikkat ve kapsamlı bir hazırlık sürecinin ardından gerçekleştiriliyor. Ekip çalışmasıyla birlikte gelen başarının en somut örneği ise hedeflerin tam isabetle vurulması." ifadeleri kullanıldı. Paylaşımda hava harekatı gerçekleştirecek personelin operasyon öncesi hazırlıklarının olduğu videoya yer verildi.

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