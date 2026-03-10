İSTANBUL 16°C / 4°C
10 Mart 2026 Salı
  MSB'den ''Patriot'' açıklaması: Malatya'ya konuşlandırılmaktadır
Savunma

MSB'den ''Patriot'' açıklaması: Malatya'ya konuşlandırılmaktadır

Milli Savunma Bakanlığı (MSB) 'Hava sahamızın korunmasına destek sağlamak üzere görevlendirilen bir Patriot Sistemi Malatya'da konuşlandırılmaktadır' açıklamasında bulundu.

10 Mart 2026 Salı 10:07
MSB'den ''Patriot'' açıklaması: Malatya'ya konuşlandırılmaktadır
Bakanlıktan yapılan açıklamada, Türk Silahlı Kuvvetlerinin, Türkiye ve vatandaşların güvenliğini sağlamada kararlı olduğu belirtildi.

Açıklamada, şunlar kaydedildi:

Bölgemizde yaşanan son gelişmeler kapsamında hudutlarımızın ve hava sahamızın güvenliği için gerekli tedbirler alınmakta, NATO ve müttefiklerimizle danışmalarda bulunulmaktadır. Milli düzeyde aldığımız tedbirlere ilave olarak NATO tarafından hava ve füze savunma tedbirleri artırılmıştır. Bu kapsamda, hava sahamızın korunmasına destek sağlamak üzere görevlendirilen bir Patriot Sistemi Malatya'da konuşlandırılmaktadır. Savunma ve güvenlik kapasitesini en üst düzeyde muhafaza eden ülkemiz, NATO ve müttefiklerimizle işbirliği ve istişare içinde gelişmeleri değerlendirmeye, bölgesel barış ve istikrar için gayret göstermeye devam edecektir."
