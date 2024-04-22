MSB'den Yunanistan açıklaması: 2025 yılı uygulama planı seçildi

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Yunanistan Cumhuriyeti Milli Savunma Bakanlığının ev sahipliğinde, Türkiye ile Yunanistan heyetleri arasında yeni tur Güven Artırıcı Önlemler Toplantısı gerçekleştirildi.
Büyükelçiler ve üst düzey askeri yetkililerin yer aldığı toplantıda taraflar, 2024 yılı boyunca daha önce mutabık kalınan güven artırıcı önlemleri yeniden değerlendirerek, 2025 yılı uygulama planını ele aldı.
"Toplantı olumlu bir havada gerçekleştirilmiştir." ifadesi kullanılan açıklamada, bir sonraki toplantıya Türk tarafının ev sahipliği yapacağı bildirildi.
22 Nisan 2024 tarihinde Türkiye ile Yunanistan heyetleri arasında yeni tur Güven Artırıcı Önlemler Toplantısı gerçekleştirilmiştir. Toplantı, Yunanistan Cumhuriyeti Millî Savunma Bakanlığı ev sahipliğinde yapılmıştır.— T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) April 22, 2024
Her iki heyette de büyükelçiler, üst düzey askerî yetkililer... pic.twitter.com/c6BtL4akIZ