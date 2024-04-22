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Savunma

MSB'den Yunanistan açıklaması: 2025 yılı uygulama planı seçildi

Milli Savunma Bakanlığı, 'Türkiye ile Yunanistan heyetleri arasında yeni tur güvenliği artırıcı önlemler toplantısı gerçekleştirilmiştir. 2024 yılı boyunca daha önce mutabik kalınan güven artırıcı önlemler değerlendirildi, 2025 yılı uygulama planı seçildi.' açıklamasında bulundu.

22 Nisan 2024 Pazartesi 19:47 - Güncelleme:
MSB'den Yunanistan açıklaması: 2025 yılı uygulama planı seçildi
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Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Yunanistan Cumhuriyeti Milli Savunma Bakanlığının ev sahipliğinde, Türkiye ile Yunanistan heyetleri arasında yeni tur Güven Artırıcı Önlemler Toplantısı gerçekleştirildi.

Büyükelçiler ve üst düzey askeri yetkililerin yer aldığı toplantıda taraflar, 2024 yılı boyunca daha önce mutabık kalınan güven artırıcı önlemleri yeniden değerlendirerek, 2025 yılı uygulama planını ele aldı.

"Toplantı olumlu bir havada gerçekleştirilmiştir." ifadesi kullanılan açıklamada, bir sonraki toplantıya Türk tarafının ev sahipliği yapacağı bildirildi.

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