Tayland'ın Ankara Büyükelçisi Apirat Sugandhabhirom, Dış Politika Enstitüsü'nde, iki ülke arasındaki ilişkileri AA muhabirine anlattı.

Türkiye-Tayland arasındaki diplomatik ilişkilerin tesisinin 60 yılı aştığını ifade eden Sugandhabhirom, iki ülkenin ilişkilerini "iyi" olarak nitelendirdi.

Sugandhabhirom, 2023'te Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşunun yüzüncü yılının kutlandığını hatırlatarak, aynı yıl Türkiye-Tayland diplomatik ilişkilerinin de 65. yılının kutlandığını dile getirdi.

İlişkilerin yalnızca bundan ibaret olmadığını ayrıca, Osmanlı İmparatorluğu ve Siyam Krallığı dönemine dayandığını vurgulayan Sugandhabhirom, "Biz halihazırda ikili düzeyde oldukça iyi bir dostuz." ifadesini kullandı.

Sugandhabhirom, Tayland ve Türkiye arasında sağlam bir ticaret bağının olduğunu ifade ederek Tayland'da Türk yatırımcılar olduğu gibi Türkiye'de de Taylandlı yatırımcıların ticarete katkısından bahsetti.

Birçok alanda işbirliği yapmak için çok fazla potansiyel olduğunu söyleyen Sugandhabhirom, "Daha fazla işbirliği yapmayı sürdürmeliyiz, bunu umuyoruz." diye konuştu.

Büyükelçi Sugandhabhirom, "Şahsen Tayland halkının, özellikle Tayland ordusunun, Türk savunma sanayisinin potansiyeline, muazzam potansiyeline ilgi duymasını sağlamaya çalışıyorum." diyerek, Tayland üst düzey askeri yetkililerinin Türk savunma sanayisinin verimli, etkili, yüksek teknolojili ve makul fiyatlı bulabileceğini kaydetti.

İki ülke arasında gıda ticaretinin de artırılması gerektiğini vurgulayan Sugandhabhirom, ülkesinin büyük bir tarım işletmesi ve gıda üreticisi olduğunu belirtti.

Büyükelçi, ülkesinin turizm sektörü de dahil olmak üzere hizmet sektöründe de işbirliği yapılabileceğini dile getirdi ve Tayland'ın sağlık turizmi alanındaki başarısına değindi.

Tayland-Türkiye arasında yapılan üst düzey temasların, ikili ülke arasındaki ilişkileri güçlendirdiğinin altını çizen Sugandhabhirom, Tayland'dan Türkiye'ye, Türkiye'den Tayland'a yapılan üst düzey temasları anlattı.

Sugandhabhirom, kültürel çalışmaların yanı sıra akademik alanlarda da temaslarda bulunulduğunu anlatarak, Ankara Üniversitesi, Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi ve Dış Politika Enstitüsü ile birlikte çalışma fırsatı bulduğunu anlattı.

- ASEAN-TÜRKİYE İLİŞKİLERİ

Ülkesinin Güneydoğu Asya Uluslar Birliğinin (ASEAN) kurucu üyesi olduğunu hatırlatan Sugandhabhirom, yakın zamanda "BRICS ve ASEAN Bağlamında Türkiye-Tayland İlişkileri" hakkında Türkiye Ekonomi Politikaları Araştırma Vakfında (TEPAV) konuşma yaptığını anlattı.

Büyükelçi Sugandhabhirom, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, Türkiye'yi ASEAN'a yakınlaştırmakla ilgilendiğini söylediğini ve Türkiye-ASEAN ve Türkiye-BRICS işbirliğini artırmak istediği sözlerini hatırlattı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bu sözlerinin, Türkiye'nin Batılı müttefiklerinden uzaklaştığı anlamına gelmediğini de vurgulayan Sugandhabhirom, ülkesinin de BRICS'i yeni, ekonomik çıkarları teşvik etmede yardımcı olabilecek bir platform olarak gördüğünü anlattı.

Sugandhabhirom, "Elbette, Avrupalı dostlarımızla ilişkilerimiz ve işbirliğimiz hala değerli." ifadesini kullanarak, Tayland-Avrupa Birliği ekonomik anlaşmasını yakın zamanda sonuçlandırmayı umduğunu aktardı.

ABD'yi ülkesinin müttefik ülkelerinden biri olduğunu, Çin ve Rusya ile de çok yakın ilişkileri olduğunu aktaran Sugandhabhirom, Türkiye-ASEAN ilişkilerine değindi.

Sugandhabhirom, "Elbette 10 ASEAN ülkesinin oybirliğiyle alacağı karara bağlı ancak ben gerçekten, şahsen gelecekte Türkiye'nin ASEAN'ın diyalog ortağı olarak kabul edileceğine inanıyorum." diye konuştu.

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