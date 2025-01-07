Balıkesir Milletvekili Burak Dalgın, DEVA Partisi'nden istifa etti. DEVA Partisi'nin Meclis'teki sandalye sayısı 11'e düştü. Dalgın konu hakkında sosyal medya hesabından yaptığı istifa konuşmasında şu ifadelere yer verdi:

Ekim ayındaki büyük kongrede parti yönetiminde görev almadım. Son süreçte de karmaşık mekanizmaların siyaset mühendisliği olarak algılanma, kimlik erozyonunu hızlandırma ve geniş kitlelere erişimi zorlaştırma gibi risklerini vurguladım. DEVA'nın programını yazarken ve partiyi kurarken amaçladığımız vatandaşlarımızın ortak meselelerine somut çözümler sunmak, Türkiye'yi yönetme iddiasını, ekibini ortaya koymak ve bunları yeni bir siyaset üslubuyla yapmak hedeflerinin, bugün de arkasındayım.

Muhalif partilerde istifa dalgası sürerken geçtiğimiz günlerde Gelecek Partisi Ankara Milletvekili Nedim Yamalı da istifa ettiğini duyurmuştu.

İYİ PARTİ SÖZCÜSÜ ZORLU PARTİSİNDEN İSTİFA ETTİ

İYİ Parti Sözcüsü ve Ankara Milletvekili Kürşad Zorlu da geçtiğimiz günlerde sosyal medya hesabından paylaştığı mesajın ardından partisinden istifa ettiğini açıklamıştı.