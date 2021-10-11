CNN TÜRK 11 Ekim 2021 Pazartesi 20:38 - Güncelleme: 11 Ekim 2021 Pazartesi 22:15

Suriye, Libya ve son olarak da Karabağ'daki askeri operasyonlarda elde ettiği başarılarla adından sık sık söz ettiren Türkiye'nin yerli ve milli imkanlarla geliştirdiği SİHA'lara duyulan yoğun ilgi giderek artmaya devam ediyor.

Africa Intelligence'ın haberine göre Doğu Afrika ülkesi Ruanda, Türkiye'den SİHA almak için görüşmelere başladı. Haberde Ruanda'nın en az iki set yani 12 adet Bayraktar TB2 SİHA tedarik etmek için müzakere yürüttüğü belirtildi.

Ruanda, Şubat 2021'de Türkiye'den 15,9 milyon dolarlık savunma sanayi teçhizatı satın almıştı. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile Ruanda Dışişleri ve Uluslararası İş Birliği Bakanı Vincent Biruta, 7 Eylül'de Ankara'da yaptıkları baş başa ve heyetler arası görüşmenin ardından Spor, eğitim, sanayi ve protokol alanlarında anlaşmalar imzaladıklarını açıklamıştı.

ASELSAN CATS KAMERASI BAYRAKTAR TB2 İLE TEST EDİLDİ



Geçtiğimiz günlerde ASELSAN tarafından geliştirilen ve milli insansız hava araçları tarafından kullanılmaya başlanan elektro-optik keşif, gözetleme ve hedefleme sistemi CATS'in yeni konfigürasyonu Bayraktar TB2 ile başarıyla test edildi.

Yürütülen projede, yeni konfigürasyon CATS sisteminin Baykar Savunma ürünü Bayraktar TB2 üzerinde uçuşlu testleri icra edildi. Testler sonucunda elektro-optik sistem performansının operasyonel ihtiyaçları eksiksiz olarak yerine getirdiği raporlandı. ROKETSAN ve Baykar Savunma katılımı ile uzak menzil atışlı testler yapıldı ve her iki atışta da tam isabet sağlandı.

CATS, başta İHA'lar olmak üzere hava platformlarını zaman zaman kısıtlamalara konu olan elektro-optik keşif, gözetleme ve hedefleme sistemi ihtiyacının milli imkanlarla karşılanması amacıyla geliştirildi.

ASELSAN tarafından seri üretimi başlayan CATS, yurt içinde ve dışında kullanılıyor.