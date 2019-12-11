14°
İstanbul
00:00:00
İstanbul
  • $ 5,8116
  • 6,443
  • 274.053
  • 107660
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54

SAVUNMA

  1. Haberler
  2. Savunma

Müthiş başarı! Yerli Elektromanyetik Top Sistemi TUFAN rekor kırdı

Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii (SSB) Başkanı Prof. Dr. İsmail Demir, yerli imkanlarla geliştirilen Elektromanyetik Top Sistemi TUFAN ile yapılan atışta namlu çıkış enerjisi rekorunun kırıldığını duyurdu.

Haberin
videosu
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Elektromanyetik fırlatma konusunda 2014'ten bu yana çalışmalar yürüten ASELSAN, yeni bir başarıya imza attı.
 
SSB Başkanı Prof. Dr. İsmail Demir, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, özgün imkanlarla geliştirilen Elektromanyetik Top Sistemi TUFAN ile yapılan atışta, namlu çıkış enerjisi rekoru kırıldığını belirtti.
 
Demir yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi;
 
Dünyada sayılı ülkenin üzerinde çalıştığı elektromanyetik fırlatma sistemine dair testlerimiz sürüyor. ASELSAN’da kurulan Elektromanyetik Fırlatma Sistemi Geliştirme Laboratuvarı açılışında Elektromanyetik Top Sistemi #TUFAN ile yapılan atışta namlu çıkış enerjisi rekoru kırıldı.
 
HAVADA VE KARADA ETKİLİ
 
Elektromanyetik fırlatma sistemleri, geleceğin hava savunma silahı olarak gösteriliyor. Bu teknoloji kullanılarak geliştirilen ve "railgun" adı verilen silahların çok uzun mesafelerde etkili olması, savunma alanında önemli bir kuvvet çarpanı olarak yer alması öngörülüyor.
 
 
Mühimmatın namludan yüksek hızla çıkması, klasik silahlara nazaran çok daha uzun menzillere atış yapılabilmesi anlamına geliyor. Türkiye'de geliştirilecek akıllı mühimmatlar ile birlikte "railgun" sistemleri hem uzun menzilli kara topçu silahı hem de çok etkili bir hava savunma silahı olarak kullanılabilecek.
 
Elektromanyetik fırlatma sistemleri sayesinde Türk Silahlı Kuvvetlerinin kimyasal patlayıcı kullanılan konvansiyonel silahlara göre çok daha etkili silah sistemlerine sahip olması sağlanacak.
 
HEDEF YÜKSEK ENERJİYLE FIRLATMA
 
Elektromanyetik fırlatma sistemlerinin geliştirme çalışmalarının yürütülmesi amacıyla ASELSAN bünyesinde bir Geliştirme Laboratuvarı kuruldu. Bu laboratuvarda sistemin temel bileşenleri üzerinde araştırma ve geliştirme çalışmaları sürdürülüyor.
 
Bu konuda ABD başta olmak üzere Almanya, Fransa, Çin, Rusya, Güney Kore gibi ülkelerde de çalışmalar yürütülüyor.
 
ASELSAN, bu alanda geliştireceği ürünlerle dünyanın önde gelen üreticilerinden birisi haline gelmeyi hedefliyor.
 

Teröristlerden hain tuzak! Komandolarımız faciayı engelledi

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!

Merkez Bankası açıkladı! 1.5 milyar dolar fazla verildi

Merkez Bankası açıkladı! 1.5 milyar dolar fazla verildi

Belediye Başkan vekiline suikast hazırlığındaki terörist yakalandı

Belediye Başkan vekiline suikast hazırlığındaki terörist yakalandı

Tek tek işe iade ediliyorlar

Tek tek işe iade ediliyorlar

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan "Roman açılımı" genelgesi

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 'Roman açılımı' genelgesi

Bir selamla babasıyla ilgili gerçeği öğrendi

Bir selamla babasıyla ilgili gerçeği öğrendi

Anestezi teknikeri Ayşe ölü bulunmuştu: 27 dakikanın sırrı

Anestezi teknikeri Ayşe ölü bulunmuştu: 27 dakikanın sırrı

'Yurt dışına kaçırılmış 2 tarihi eser Türkiye'ye getirilecek'

'Yurt dışına kaçırılmış 2 tarihi eser Türkiye'ye getirilecek'

Meteoroloji'den bu bölgeler için kuvvetli sağanak uyarısı

Meteoroloji'den bu bölgeler için kuvvetli sağanak uyarısı
 

POPÜLER HABERLER

Hakurk´ta tespit edildi: Teröristler dere üstüne teleferik sistemi kurmuş

Hakurk´ta tespit edildi: Teröristler dere üstüne teleferik sistemi kurmuş

İstanbullulara güzel haber! Yüzde 85'i tamamlandı

İstanbullulara güzel haber! Yüzde 85'i tamamlandı

İşte sosyal medyayı sallayan komik çözümler

İşte sosyal medyayı sallayan komik çözümler

Günün en çok paylaşılan fotoğrafları

Günün en çok paylaşılan fotoğrafları

ÖNE ÇIKAN HABERLER

ŞANS OYUNLARI

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA