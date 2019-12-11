Müthiş başarı! Yerli Elektromanyetik Top Sistemi TUFAN rekor kırdı

Elektromanyetik fırlatma konusunda 2014'ten bu yana çalışmalar yürüten ASELSAN, yeni bir başarıya imza attı.

SSB Başkanı Prof. Dr. İsmail Demir, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, özgün imkanlarla geliştirilen Elektromanyetik Top Sistemi TUFAN ile yapılan atışta, namlu çıkış enerjisi rekoru kırıldığını belirtti.

Demir yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi;

Dünyada sayılı ülkenin üzerinde çalıştığı elektromanyetik fırlatma sistemine dair testlerimiz sürüyor. ASELSAN’da kurulan Elektromanyetik Fırlatma Sistemi Geliştirme Laboratuvarı açılışında Elektromanyetik Top Sistemi #TUFAN ile yapılan atışta namlu çıkış enerjisi rekoru kırıldı.

HAVADA VE KARADA ETKİLİ

Elektromanyetik fırlatma sistemleri, geleceğin hava savunma silahı olarak gösteriliyor. Bu teknoloji kullanılarak geliştirilen ve "railgun" adı verilen silahların çok uzun mesafelerde etkili olması, savunma alanında önemli bir kuvvet çarpanı olarak yer alması öngörülüyor.

Mühimmatın namludan yüksek hızla çıkması, klasik silahlara nazaran çok daha uzun menzillere atış yapılabilmesi anlamına geliyor. Türkiye'de geliştirilecek akıllı mühimmatlar ile birlikte "railgun" sistemleri hem uzun menzilli kara topçu silahı hem de çok etkili bir hava savunma silahı olarak kullanılabilecek.

Elektromanyetik fırlatma sistemleri sayesinde Türk Silahlı Kuvvetlerinin kimyasal patlayıcı kullanılan konvansiyonel silahlara göre çok daha etkili silah sistemlerine sahip olması sağlanacak.

HEDEF YÜKSEK ENERJİYLE FIRLATMA

Elektromanyetik fırlatma sistemlerinin geliştirme çalışmalarının yürütülmesi amacıyla ASELSAN bünyesinde bir Geliştirme Laboratuvarı kuruldu. Bu laboratuvarda sistemin temel bileşenleri üzerinde araştırma ve geliştirme çalışmaları sürdürülüyor.

Bu konuda ABD başta olmak üzere Almanya, Fransa, Çin, Rusya, Güney Kore gibi ülkelerde de çalışmalar yürütülüyor.

ASELSAN, bu alanda geliştireceği ürünlerle dünyanın önde gelen üreticilerinden birisi haline gelmeyi hedefliyor.