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Savunma

Müzakereler olumlu sonuçlanmıştı: Eurofighter savaş uçakları Ankara'da

Katar'da Ferocious Falcon V Tatbikatı'na katılan İngiliz Kraliyet Hava Kuvvetleri'ne ait iki Eurofighter tipi savaş uçağı, Ankara'da Mürted Hava Meydan Komutanlığı'na iniş yaptı.

AA18 Aralık 2024 Çarşamba 14:26 - Güncelleme:
Müzakereler olumlu sonuçlanmıştı: Eurofighter savaş uçakları Ankara'da

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Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, 14 Aralık Cumartesi Milli Savunma Bakanlığında medya temsilcilerine yönelik Yıllık Değerlendirme Toplantısına katılmış ve Eurofighter konusundaki görüşmelerin olumlu şekilde sürdüğünü ifade etmişti.

MSB'DEN AÇIKLAMA

Milli Savunma Bakanlığı, Birleşik Krallık'a ait iki adet Eurofighter savaş uçağının Ankara'ya iniş yaptığını açıkladı.

Milli Savunma Bakanlığı'nın sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Katar'da bir tatbikata katılan Birleşik Krallık'a ait iki adet Eurofighter Typhoon uçağı, dönüş yolunda Ankara'daki Mürted Hava Üs Komutanlığımıza indi. Hava Kuvvetlerimiz tarafından incelenmek üzere gelen uçakları Birleşik Krallık Savunma Tedarik ve Sanayi Devlet Bakanı Maria Eagle ile birlikte Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Ziya Cemal Kadıoğlu, Bakan Yardımcısı Şuay Alpay ve görevli askeri personelimiz karşıladı" denildi.

BAKAN GÜLER DUYURMUŞTU

Bakan Güler, Katar'da tatbikata katılan Birleşik Krallığa ait 2 Eurofighter'ın bugün Ankara'ya geleceğini ve uçakları görme fırsatı bulacaklarını söylemişti.

Birleşik Krallık Hava Kuvvetlerine ait Eurofighter Typhoon tipi savaş uçağı Ankara'daki Mürted Hava Üssü'ne indi.

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