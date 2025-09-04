NATO Genel Sekreteri Rutte'den Türkiye'nin savunma sanayine övgü

Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı Haluk Görgün, Çekya'nın başkenti Prag'da düzenlenen IISS Prague Defence Summit kapsamında NATO Genel Sekreteri Mark Rutte ile bir araya geldi.

Görgün, NSosyal hesabından yaptığı paylaşımda, Rutte ile Türkiye'nin savunma sanayisi alanındaki yüksek potansiyelini, Savunma Sanayii Başkanlığının çevik yapısını ve güçlü koordinasyon kabiliyetini ele aldıklarını ifade etti.

Rutte'nin bir kez daha Türk savunma sanayisinden açıkça övgüyle bahsederek, bu güçlü ekosistemin NATO'nun caydırıcılığına olan katkısını vurguladığını aktaran Görgün, şunları kaydetti:

"Ana yüklenicilerden alt yüklenicilere uzanan, 3 bin 500'ün üzerinde şirket ve 100 bini aşan çalışanımızla Türk savunma sanayisi, uluslararası işbirliklerine değer katan güçlü bir ekosistemdir. Türkiye, NATO içinde üzerine düşen sorumlulukları yerine getirmekle kalmayıp, geliştirdiği yerli ve milli kabiliyetlerle ittifakın geleceğine katkı sağlamaya devam edecektir. Öğleden sonra ise 'Avrupa Savunma Sanayiinin Gelecekteki Yüzü' başlıklı panelde, değişen güvenlik ortamında Avrupa'nın ortak savunma vizyonuna katkılarımızı paylaşacağız."

Görgün, Türk savunma sanayisinin gelişimini ve giderek güçlenen yapısını her fırsatta dile getirmesinden ve NATO'nun ortak caydırıcılığına olan katkısını vurgulamasından dolayı Rutte'ye teşekkürlerini iletti.