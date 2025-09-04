İSTANBUL 30°C / 22°C
Parçalı bulutlu, güneşli
4 Eylül 2025 Perşembe / 12 RebiülEvvel 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    41,1746
  • EURO
    48,1238
  • ALTIN
    4687.43
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Savunma
  • >
  • NATO Genel Sekreteri Rutte'den Türkiye'nin savunma sanayine övgü
Savunma

NATO Genel Sekreteri Rutte'den Türkiye'nin savunma sanayine övgü

Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı Haluk Görgün, Çekya'nın başkenti Prag'da NATO Genel Sekreteri Mark Rutte ile bir araya geldi. Görgün, Rutte'nin bir kez daha Türk savunma sanayisinden açıkça övgüyle bahsederek, bu güçlü ekosistemin NATO'nun caydırıcılığına olan katkısını vurguladığını belirtti.

AA4 Eylül 2025 Perşembe 13:19 - Güncelleme:
NATO Genel Sekreteri Rutte'den Türkiye'nin savunma sanayine övgü
ABONE OL

Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı Haluk Görgün, Çekya'nın başkenti Prag'da düzenlenen IISS Prague Defence Summit kapsamında NATO Genel Sekreteri Mark Rutte ile bir araya geldi.

Görgün, NSosyal hesabından yaptığı paylaşımda, Rutte ile Türkiye'nin savunma sanayisi alanındaki yüksek potansiyelini, Savunma Sanayii Başkanlığının çevik yapısını ve güçlü koordinasyon kabiliyetini ele aldıklarını ifade etti.

Rutte'nin bir kez daha Türk savunma sanayisinden açıkça övgüyle bahsederek, bu güçlü ekosistemin NATO'nun caydırıcılığına olan katkısını vurguladığını aktaran Görgün, şunları kaydetti:

"Ana yüklenicilerden alt yüklenicilere uzanan, 3 bin 500'ün üzerinde şirket ve 100 bini aşan çalışanımızla Türk savunma sanayisi, uluslararası işbirliklerine değer katan güçlü bir ekosistemdir. Türkiye, NATO içinde üzerine düşen sorumlulukları yerine getirmekle kalmayıp, geliştirdiği yerli ve milli kabiliyetlerle ittifakın geleceğine katkı sağlamaya devam edecektir. Öğleden sonra ise 'Avrupa Savunma Sanayiinin Gelecekteki Yüzü' başlıklı panelde, değişen güvenlik ortamında Avrupa'nın ortak savunma vizyonuna katkılarımızı paylaşacağız."

Görgün, Türk savunma sanayisinin gelişimini ve giderek güçlenen yapısını her fırsatta dile getirmesinden ve NATO'nun ortak caydırıcılığına olan katkısını vurgulamasından dolayı Rutte'ye teşekkürlerini iletti.

  • Türk savunma sanayii
  • NATO Genel Sekreteri
  • Prag toplantısı

ÖNERİLEN VİDEO

Cezaya kızdı, motosikleti ateşe verdi

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.