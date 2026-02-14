İSTANBUL 23°C / 13°C
Parçalı bulutlu, güneşli
15 Şubat 2026 Pazar / 28 Saban 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    43,7339
  • EURO
    51,9339
  • ALTIN
    7075.98
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Savunma
  • >
  • NATO sahnesinde Türkiye damgası: TB-3'ler Baltık'ta hedefleri tam isabetle vurdu
Savunma

NATO sahnesinde Türkiye damgası: TB-3'ler Baltık'ta hedefleri tam isabetle vurdu

Milli Savunma Bakanlığı, NATO Steadfast Dart-2026 Tatbikatı kapsamında görev yapan Türk Silahlı Kuvvetlerinin kara, deniz ve hava unsurlarıyla üstün kabiliyetlerini sergilediğini duyurdu. TCG Anadolu'dan havalanan TB-3 SİHA'lar Baltık Denizi'nde hedefleri başarıyla vurdu.

AA14 Şubat 2026 Cumartesi 23:34 - Güncelleme:
NATO sahnesinde Türkiye damgası: TB-3'ler Baltık'ta hedefleri tam isabetle vurdu
ABONE OL

Bakanlığın NSosyal hesabından yapılan paylaşımda, Türk Silahlı Kuvvetlerinin tatbikatta görev alan kara, deniz ve hava unsurlarıyla üstün imkan ve kabiliyetlerini sergilemeye devam ettiği belirtildi.

TCG Anadolu'da konuşlu TB-3 silahlı insansız hava araçlarının (SİHA) tatbikat kapsamında havalanarak Baltık Denizi'nde belirlenen hedefleri tam isabetle vurduğu ve görevlerini başarıyla tamamlayarak gemiye döndüğü ifade edildi.

Tatbikata ilişkin bir diğer paylaşımda ise "Türk ordusunun gücü caydırır, çevikliği sınır tanımaz, kurmay aklı ise kazandırır." ifadelerine yer verildi.

Steadfast Dart-2026 kapsamında 2 bin personel ile Almanya'ya konuşlanan Türk Silahlı Kuvvetlerinin, etkin, saygın ve caydırıcı bir güç olarak tevdi edilen her türlü görevi başarıyla yerine getirdiği kaydedildi.

TCG Anamur, Yunan karasularında

Eurofighter'lar daha ölümcül olacak

Meydan okudu: Cin şişeden çıktı, geri dönüş yok
  • NATO
  • Steadfast Dart 2026 Tatbikatı

ÖNERİLEN VİDEO

NATO'dan Türk F-16 paylaşımı: Romanya hava sahasında bir kaplan

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.