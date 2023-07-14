İSTANBUL 38°C / 25°C
Parçalı bulutlu, güneşli
14 Temmuz 2023 Cuma / 26 ZilHicce 1444
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    26,2145
  • EURO
    29,4237
  • ALTIN
    1648.69
  • BIST100
    6410.19
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
DİĞER
İLETİŞİM

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Savunma
  • >
  • NATO sonrası Türkiye'nin eli güçlendi! Yerli silahlar Avrupa yolcusu
Savunma

NATO sonrası Türkiye'nin eli güçlendi! Yerli silahlar Avrupa yolcusu

NATO Zirvesi sonrası Türk savunma sanayisinin yeni bir döneme gireceği kaydedildi. Gizli ambargonun kaldırılmasıyla yerli topçu roketleri, füzeleri, zırhlı araçları, tanksavarlarının Avrupa yolcusu olabileceği ifade edildi.

TRT Haber14 Temmuz 2023 Cuma 13:30 - Güncelleme:
NATO sonrası Türkiye'nin eli güçlendi! Yerli silahlar Avrupa yolcusu
ABONE OL

NATO Zirvesi'nin yankıları devam ederken ortaya çıkan fotoğrafta Türkiye'nin batılı müttefiklerinden aldığı bazı sözler karşılığında İsveç'in önünü açacağı değerlendiriliyor.

İşte bu noktada gözler savunma sanayiine çevrilirken Türkiye'nin desteğine karşı Batılı ülkelerin doğrudan ya da örtülü ambargoları kaldırmasının muhtemel gibi görülüyor.

TRT Haber'in haberine göre; Uzmanlar, Avrupalı müttefiklerin Türkiye'ye ambargoyu kaldırmaları kadar aynı zamanda ihtiyaçları olan savunma sanayii ürünlerini Ankara'dan temin etmelerinin de son derece değerli bir süreci başlatabileceği üzerinde duruyor.

Her ne kadar resmiyette bazı ülkeler Türkiye'ye ambargo uygulamıyor görünse de neredeyse 4-5 yıl boyunca 'cevap verilmeyen' talepler olduğu ortada.

Uzmanlar, Litvanya'da verilen sözler tutulması ve ambargoların kalkması durumunda birçok alanda Ankara'nın elinin güçlenebileceğini belirtti.

Rusya-Ukrayna savaşı nedeniyle bazı ülkelerin ABD başta olmak üzere belli ülkelere bağımlı bir izlenim verdiklerini ifade eden uzmanlar ABD'nin çoğu savunma sanayii sisteminde üretim hattının dolu olduğunu aktardı.

ABD'den eli boş dönen Avrupalı ülkelerin İsrail ya da Güney Kore gibi üreticilere yönlendirildiğine dikkat çeken uzmanlar, NATO zirvesi sonrası ortaya çıkan olumlu havanın Türk savunma sanayisine katkı yapabileceğini belirterek yerli topçu roketleri, füzeleri, zırhlı araçları, tanksavarlarının Avrupa yolcusu olabileceğini kaydetti.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.