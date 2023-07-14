NATO sonrası Türkiye'nin eli güçlendi! Yerli silahlar Avrupa yolcusu

NATO Zirvesi'nin yankıları devam ederken ortaya çıkan fotoğrafta Türkiye'nin batılı müttefiklerinden aldığı bazı sözler karşılığında İsveç'in önünü açacağı değerlendiriliyor.

İşte bu noktada gözler savunma sanayiine çevrilirken Türkiye'nin desteğine karşı Batılı ülkelerin doğrudan ya da örtülü ambargoları kaldırmasının muhtemel gibi görülüyor.

TRT Haber'in haberine göre; Uzmanlar, Avrupalı müttefiklerin Türkiye'ye ambargoyu kaldırmaları kadar aynı zamanda ihtiyaçları olan savunma sanayii ürünlerini Ankara'dan temin etmelerinin de son derece değerli bir süreci başlatabileceği üzerinde duruyor.



Her ne kadar resmiyette bazı ülkeler Türkiye'ye ambargo uygulamıyor görünse de neredeyse 4-5 yıl boyunca 'cevap verilmeyen' talepler olduğu ortada.



Uzmanlar, Litvanya'da verilen sözler tutulması ve ambargoların kalkması durumunda birçok alanda Ankara'nın elinin güçlenebileceğini belirtti.



Rusya-Ukrayna savaşı nedeniyle bazı ülkelerin ABD başta olmak üzere belli ülkelere bağımlı bir izlenim verdiklerini ifade eden uzmanlar ABD'nin çoğu savunma sanayii sisteminde üretim hattının dolu olduğunu aktardı.



ABD'den eli boş dönen Avrupalı ülkelerin İsrail ya da Güney Kore gibi üreticilere yönlendirildiğine dikkat çeken uzmanlar, NATO zirvesi sonrası ortaya çıkan olumlu havanın Türk savunma sanayisine katkı yapabileceğini belirterek yerli topçu roketleri, füzeleri, zırhlı araçları, tanksavarlarının Avrupa yolcusu olabileceğini kaydetti.