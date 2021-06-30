AA 30 Haziran 2021 Çarşamba 23:15 - Güncelleme: 30 Haziran 2021 Çarşamba 23:33

Ukrayna Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, tatbikata katılan ülkelerin sahil birliklerinin eğitimlerini gerçekleştirdikleri belirtildi.

Ukraynalı askerlerin Gürcistan, Moldova ve ABD'li deniz piyadeleriyle eğitim aldıkları bilgisine yer verilen açıklamada, "Bu eğitimlere terörle mücadelede alınan deneyimlerin gerçekten yansıtılması önemli. Ekiplerimizin profesyonelliği sayesinde bu dersler, yabancı meslektaşlarımız arasında büyük ilgi uyandırdı." denildi.

Karadeniz'de Ukrayna-ABD ortak askeri tatbikatı "Sea Breeze-2021" 28 Haziran'da başlamıştı.

Tatbikata, NATO üyesi 30'dan fazla ülke katılıyor.

10 Temmuz'a kadar devam edecek tatbikatta, 5 bin askerin yanı sıra 32 gemi, 40 hava aracı, 18 özel özel kuvvetlerden oluşan grup katılıyor.

Söz konusu tatbikat, 1997'den beri düzenleniyor.

BAYRAKTAR TB2'LER NATO TATBİKATINDA!

Ukrayna-ABD arasında düzenlenen "Deniz Meltemi" tatbikatları esnasında Ukrayna'nın Türkiye'den satın aldığı SİHA'lar da yer aldı. Ukrayna ilk kez bir NATO tatbikatında Türk SİHA'larını kullandı.

Ukrayna Ordusu envanterindeki Roketsan MAM-C yüklü Bayraktar TB2 SİHA, Türkiye dahil 30'dan fazla ülkenin katılımıyla Karadeniz'de başlayan Sea Breeze 2021 tatbikatında görüntülendi.