star.com.tr 17 Şubat 2021 Çarşamba 16:26 - Güncelleme: 17 Şubat 2021 Çarşamba 16:28

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, Almanya'nın Suddeutsche Zeitung gazetesine verdiği röportajda, Türkiye'nin Rusya'dan S-400 savunma sistemi alması ve takip eden süreçle ilgili açıklamalarda bulundu.

Stoltenberg, Türkiye'nin aldığı S-400 savunma sistemlerinin, ittifaktaki müttefiklerin uçakları için bir tehdit oluşturduğuna iddia ederek, bunun endişeye neden olduğunu belirtti.

ABD'NİN SİSTEMİ TÜRKİYE'YE SATMADIĞINI UNUTTU

Türkiye'nin daha önce blok müttefiki ABD'den Patriot savunma sistemlerini satın almak istediğini, ancak ABD'nin onaylamadığını unutan Stoltenberg, 'Diğer 29 müttefik gibi ben de bu kararla ilgili endişemi Türkiye'ye açıkça ifade ettim. Avrupa SAMP/T Sistemi veya Amerikan Patriot'ı gibi alternatifler var. Bir çözüm üzerinde çalışıyoruz, ancak henüz ilerleme kaydetmedik.' dedi.

Ancak bir önceki ABD başkanı Donald Trump'ın da kabul ettiği gibi, Türkiye Obama yönetimi sırasında ABD'den Patriot sistemi istedi ama, Obama yönetimi satmadı.

Trump konuya ilişkin açıklamasında, 'Müttefikimiz olmasına rağmen, büyük ordusu olmasına rağmen hiç adil değildi, Patriot almak istedi ama Obama 'hayır' dedi. Sürekli 'hayır' dediler. Ve savunması için ihtiyacı vardı. Sonra Rusya'ya gittiler, S-400 aldılar. Çünkü Patriot almasına izin vermediler. Benden önceki yönetim bunu satın almasına izin vermedi.' ifadelerini kullanmıştı.

S-400 KRİZİ

Rusya ve Türkiye, 2017 yılında Moskova tarafından Ankara'ya S-400 hava savunma sistemleri tedariki için sözleşme imzaladı. Türkiye, bu sistemleri Rusya'dan alan ilk NATO ülkesi oldu. Ankara'nın kararı, ABD'nin ve bazı ittifak üyelerinin tepkisine neden oldu.

ABD, sözleşmeden çekilmediği ve baskıya boyun eğmediği için, Türkiye'yi beşinci nesil F-35 avcı-bombardıman uçakları programındaki ortaklığını askıya aldı.

ABD uzun bir süredir, Türkiye'yi S-400'ü satın aldığı için, tek taraflı yaptırım uygulamakla tehdit ediyor. Ancak, kilit NATO müttefiki Türkiye ile arasının daha fazla bozulmasını istemeyen ABD, yaptırımlar için aceleci davranmıyor.

Türkiye, S-400 müdahalesinin, ulusal egemenlik haklarının ihlali olduğunu savunarak, ABD yaptırımlarını cevapsız bırakmayacağı konusunda uyardı.

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