NATO'nun beşinci RQ-4D Phoenix insansız hava aracı Sicilya'ya ulaştı

star.com.tr 13 Kasım 2020 Cuma 19:16 - Güncelleme: 13 Kasım 2020 Cuma 19:16

Amerikan uzay ve savunma teknolojileri şirketi Northrop Grumman yaptığı açıklamada, NATO’nun İttifak Yer Gözetleme(AGS) programı kapsamında zimmetlenen beşinci RQ-4D Global Hawk uçağının teslimatını tamamladığını duyurdu.

ABD tarafından NATO’ya zimmetlenen son RQ-4D Global Hawk Sigonellauçağının sonuncusuydu ve teslimatının, onları, uçak, yer ve destek segmentlerini içeren AGS sisteminin Ana İşletim Üssüne (MOB) taşıma görevini tamamladığını söyledi.

ABD tarafından NATO’ya zimmetlenen son RQ-4D Global Hawk Sigonella, Sicilya adasında yer alan ana operasyon üssüne ulaştığı bildirildi. Bu konuşlandırma ile birlikte NATO’nun “Phoneix” olarak adlandırılan RQ-4D İHA’larının envanterdeki sayısı toplamda 5’e ulaştı. RQ-4D İHA’nın üsse konuşlandırılması ile AGS kapsamında işlemler tamamlanmış oldu.

İttifak Yer Gözetleme Gücü (AGSF) yönetimini devralan Tuğgeneral Houston Cantwell, "Beşinci RQ-4D insansız hava aracının Sigonella'ya gelişi her birimiz için bir dönüm noktasıdır" dedi. Cantwell, “Çok sayıda eğitim ve hazırlık faaliyeti yaptık ve sıkı çalışmamıza en yeni uçaklarla devam etmeyi umuyoruz. İtalyan ev sahiplerimiz, NATO Genel Komutanlığı, üye ülkeleri ve müteahhitlik sektörleriyle birlikte önümüzdeki aylarda AGS sisteminin altyapısını ve fonksiyonlarını genişletmeye devam edeceğiz. Ve tüm İttifak’ın yararına onların gelişimine bağlı kalmaya devam edeceğiz." şeklinde konuştu.