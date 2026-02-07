İSTANBUL 14°C / 8°C
Parçalı bulutlu, güneşli
7 Şubat 2026 Cumartesi / 20 Saban 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    43,6062
  • EURO
    51,6027
  • ALTIN
    6943.53
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Savunma
  • >
  • NATO'nun en büyük tatbikatında Türkiye sahada! İlk intikal tamamlandı
Savunma

NATO'nun en büyük tatbikatında Türkiye sahada! İlk intikal tamamlandı

NATO'nun bu yıl Almanya'da düzenlediği en geniş kapsamlı Steadfast Dart-26 tatbikatına katılan Türk Silahlı Kuvvetlerinin ilk uçağı Almanya'ya ulaşırken, Türkiye kara ve deniz unsurlarıyla yaklaşık 2 bin personelle tatbikatta yer alacak.

AA7 Şubat 2026 Cumartesi 14:48 - Güncelleme:
NATO'nun en büyük tatbikatında Türkiye sahada! İlk intikal tamamlandı
ABONE OL

Milli Savunma Bakanlığı'nın (MSB) sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Steadfast Dart-26 Tatbikatı kapsamında Çorlu Hava Meydan Komutanlığından çıkış yapan ilk uçağımız, Almanya Wunstorf Havaalanı'na ulaştı." ifadesi kullanıldı.

Paylaşımda, intikale ilişkin görüntüler de yer aldı.

NATO Müşterek Kuvvet Komutanlığınca 8-20 Şubat'ta Almanya'da düzenlenecek ve NATO'nun bu yılki en geniş kapsamlı tatbikatı olan Steadfast Dart-26'ya, Türk Silahlı Kuvvetleri, kara ve deniz unsurlarından oluşan yaklaşık 2 bin kişilik bir kuvvet ile katılım sağlayacak.

ÖNERİLEN VİDEO

Kaygan yol kazayı beraberinde getirdi: O anlar güvenlik kamerasında

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.