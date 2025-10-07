İSTANBUL 19°C / 14°C
Parçalı bulutlu, güneşli
7 Ekim 2025 Salı / 15 RebiülAhir 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    41,7143
  • EURO
    48,7359
  • ALTIN
    5345.15
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Savunma
  • >
  • Ne ABD ne İsrail! Türkiye'nin milli gururuna rakip çıkarmak istiyorlar
Savunma

Ne ABD ne İsrail! Türkiye'nin milli gururuna rakip çıkarmak istiyorlar

Kafkasya'dan Kuzey Afrika ve Doğu Avrupa'ya kadar ülkelerin tedarik kararlarını yeniden şekillendiren BAYKAR üretimi Bayraktar TB2, Asya devi Çin'i hareketlendirdi. Yabancı basında yer alan habere göre, Pekin, CH-3D silahlı insansız hava aracının uçuş testlerine başladı. Haberde, Çin'in yeni hava aracının Bayraktar TB2'ye rakip olma amacı taşıdığı ifade edilirken, CH-3D'nin TB2'yi geride bırakmak için çok fazla yol kat etmesi gerektiği vurgulandı.

HABER MERKEZİ7 Ekim 2025 Salı 19:07 - Güncelleme:
Ne ABD ne İsrail! Türkiye'nin milli gururuna rakip çıkarmak istiyorlar
ABONE OL

Çeşitli savaş bölgelerinde rüştünü ispatlayan TB2, farklı coğrafyalarda çok sayıda ülkenin envanterinde hizmet gösteriyor. Çok sayıda ülke ABD ve İsrail insansız savaş araçlarına karşılık Türk İHA'sını tercih ederken, Asya devi Çin'den dikkat çeken bir adım atıldı.

Çin sosyal medyasında paylaşılan görüntüler, uçuş testlerinden geçen bir AVIC CH-3D silahlı insansız hava aracını gösteriyor. Yabancı basında yer alan habere göre, Pekin'in Bayraktar TB2'nin orta irtifa uzun dayanıklılık pazarındaki hakimiyetine meydan okuma niyetiyle söz konusu hava aracını geliştirmeye çalıştığı ifade edildi. Paylaşımlarda, bir SATCOM kaporta ve geri çekilebilir iniş takımı görülürken, CH-3D'nin Türkiye'nin savaşta kendini kanıtlamış TB2'sine özellik bakımından zengin bir akran olarak konumlandırıldığı belirtiliyor.

ÇİN İHA'SI TB2'YE YETİŞEMEDİ

Çin yapımı uçak gövdesi yaklaşık 20 saatlik dayanıklılık, 7.200 m hizmet tavanı ve 280 km/s'ye yakın seyir hızına sahip, hassas bombalar ve güdümlü füzeler taşıyor. Haberde, TB2'nin ise 27 saate kadar dayanıklılık ve 150 kg yük kapasitesine sahip, genellikle Suriye'den Ukrayna'ya kadar sıklıkla dikkat çekilen Roketsan MAM serisi mühimmatları taşıyan 700 kg sınıfı bir hava aracı olduğu ifade edildi.

Haberde, dayanıklılık söz konusu olduğunda, TB2'nin rakipsiz olduğu ifade edildi. CH-3D'nin ise birkaç saatlik dayanıklılıktan geçtiği aktarıldı. Her iki hava aracının 700 kg MTOW sınıfında yer aldığı, ancak silah ekosistemlerinin farklı olduğu, TB2'nin hafif MAM-L ve MAM-C entegrasyonu, zırh, topçu ve C2 düğümlerine karşı güvenilir etkiler sağlarken, yan hasarı sınırlandırdığı ifade edildi. Bunun ise savaş alanında benimsenmesinin temel nedeni olduğu dile getirildi.

ÇATIŞMA ORTAMLARINA GİREMEDİ

TB2'nin, zorlu hava sahalarından ISR ve hassas atışları lojistikle harmanlayan kanıtlanmış bir imha zinciri sunduğu dile getirildi. Dağıtık operasyonlarda, topçu ve hava savunmalarını avlamada, kara kuvvetlerine komuta etmede ve orta menzilli SHORAD kapsama alanındaki boşluklardan yararlanmada mükemmel performans gösterdiği, CH-3D'nin ise henüz çatışma ortamlarında kendini göstermediği vurgulandı.

TB2'nin kara harekâtları için güvenilir bir araç olduğu, CH-3D'nin ise daha uzun kontrol hatlarına ve karma kara-deniz görevlerine ihtiyaç duyan devletler için harekât alanı çapında sadece bir gezici görevi sunabileceği belirtildi.

Haberde son olarak, TB2'nin, Kafkasya'dan Kuzey Afrika ve Doğu Avrupa'ya kadar tedarik kararlarını yeniden şekillendiren gözle görülür savaş alanı zaferlerine ve hızlı teslimatlara sahip olduğu , Türkiye'yi bütçe bilincine sahip ordular için ilk akla gelen tedarikçi konumuna getirdiği ifade edildi. Çin'in ise aynı alıcıları yeni CH-3D ile kendine çekmeye çalıştığı vurgulandı.

  • Bayraktar TB2
  • savunma haberleri
  • türkiye
  • hava savunma

ÖNERİLEN VİDEO

Su kesintileri vatandaşı bezdirdi: Rezil durumdayız

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.