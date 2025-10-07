Ne ABD ne İsrail! Türkiye'nin milli gururuna rakip çıkarmak istiyorlar

Çeşitli savaş bölgelerinde rüştünü ispatlayan TB2, farklı coğrafyalarda çok sayıda ülkenin envanterinde hizmet gösteriyor. Çok sayıda ülke ABD ve İsrail insansız savaş araçlarına karşılık Türk İHA'sını tercih ederken, Asya devi Çin'den dikkat çeken bir adım atıldı.

Çin sosyal medyasında paylaşılan görüntüler, uçuş testlerinden geçen bir AVIC CH-3D silahlı insansız hava aracını gösteriyor. Yabancı basında yer alan habere göre, Pekin'in Bayraktar TB2'nin orta irtifa uzun dayanıklılık pazarındaki hakimiyetine meydan okuma niyetiyle söz konusu hava aracını geliştirmeye çalıştığı ifade edildi. Paylaşımlarda, bir SATCOM kaporta ve geri çekilebilir iniş takımı görülürken, CH-3D'nin Türkiye'nin savaşta kendini kanıtlamış TB2'sine özellik bakımından zengin bir akran olarak konumlandırıldığı belirtiliyor.

ÇİN İHA'SI TB2'YE YETİŞEMEDİ

Çin yapımı uçak gövdesi yaklaşık 20 saatlik dayanıklılık, 7.200 m hizmet tavanı ve 280 km/s'ye yakın seyir hızına sahip, hassas bombalar ve güdümlü füzeler taşıyor. Haberde, TB2'nin ise 27 saate kadar dayanıklılık ve 150 kg yük kapasitesine sahip, genellikle Suriye'den Ukrayna'ya kadar sıklıkla dikkat çekilen Roketsan MAM serisi mühimmatları taşıyan 700 kg sınıfı bir hava aracı olduğu ifade edildi.

Haberde, dayanıklılık söz konusu olduğunda, TB2'nin rakipsiz olduğu ifade edildi. CH-3D'nin ise birkaç saatlik dayanıklılıktan geçtiği aktarıldı. Her iki hava aracının 700 kg MTOW sınıfında yer aldığı, ancak silah ekosistemlerinin farklı olduğu, TB2'nin hafif MAM-L ve MAM-C entegrasyonu, zırh, topçu ve C2 düğümlerine karşı güvenilir etkiler sağlarken, yan hasarı sınırlandırdığı ifade edildi. Bunun ise savaş alanında benimsenmesinin temel nedeni olduğu dile getirildi.

TB2'nin, zorlu hava sahalarından ISR ve hassas atışları lojistikle harmanlayan kanıtlanmış bir imha zinciri sunduğu dile getirildi. Dağıtık operasyonlarda, topçu ve hava savunmalarını avlamada, kara kuvvetlerine komuta etmede ve orta menzilli SHORAD kapsama alanındaki boşluklardan yararlanmada mükemmel performans gösterdiği, CH-3D'nin ise henüz çatışma ortamlarında kendini göstermediği vurgulandı.

TB2'nin kara harekâtları için güvenilir bir araç olduğu, CH-3D'nin ise daha uzun kontrol hatlarına ve karma kara-deniz görevlerine ihtiyaç duyan devletler için harekât alanı çapında sadece bir gezici görevi sunabileceği belirtildi.

Haberde son olarak, TB2'nin, Kafkasya'dan Kuzey Afrika ve Doğu Avrupa'ya kadar tedarik kararlarını yeniden şekillendiren gözle görülür savaş alanı zaferlerine ve hızlı teslimatlara sahip olduğu , Türkiye'yi bütçe bilincine sahip ordular için ilk akla gelen tedarikçi konumuna getirdiği ifade edildi. Çin'in ise aynı alıcıları yeni CH-3D ile kendine çekmeye çalıştığı vurgulandı.