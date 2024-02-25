İSTANBUL 19°C / 10°C
Parçalı bulutlu, güneşli
25 Şubat 2024 Pazar / 16 Saban 1445
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    31,0708
  • EURO
    33,679
  • ALTIN
    2032.57
  • BIST100
    9374.2
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Savunma
  • >
  • Ne F-35, ne Rafale ne de Eurofighter Typhoon! Türkiye'nin gururuna işaret ettiler
Savunma

Ne F-35, ne Rafale ne de Eurofighter Typhoon! Türkiye'nin gururuna işaret ettiler

Türkiye'nin 5. nesil milli muharip uçağı KAAN, geçtiğimiz günlerde ilk uçuşunu başarıyla gerçekleştirdi. Dünya medyasında, KAAN'ın ilk uçuşundan övgüyle bahsedildi. Son olarak ABD'deki bir haber sitesi KAAN'ın Fransız Rafale, İsveçli Saab Gripen ve Alman Eurofighter Typhoon'dan çok daha iyi performans göstereceğinin özellikle altı çizildi. Türkiye'nin KAAN için yerli motor üzerinde çalıştığına dikkati çekilen haberde planlana şartların gerçekleşmesi halinde Amerikan yapımı savaş uçağı F-35'ten daha hızlı olacağı da belirtildi.

Star Gazetesi25 Şubat 2024 Pazar 23:07 - Güncelleme:
Ne F-35, ne Rafale ne de Eurofighter Typhoon! Türkiye'nin gururuna işaret ettiler
ABONE OL

Savunma Sanayii Başkanlığı koordinasyonunda Türk Havacılık Uzay Sanayii tarafından yürütülen Türkiye'nin 5. nesil savaş uçağı KAAN, ilk uçuşunu geçtiğimiz günlerde gerçekleştirdi.

Türk Havacılık Uzay Sanayii Genel Müdürü Temel Kotil, milli muharip uçak KAAN'ın ilk uçuşunda 13 dakika havada kalarak 8000 feet irtifada 230 knot hıza ulaştığını bildirdi.

KAAN, insansız hava araçları, havadan ihbar, kontrol gibi platformlar ve tedarik edilmesi planlanan diğer unsurlarla ortak çalışabilecek.

Milli muharip uçak KAAN ile Türkiye, bu seviyede (5. nesil) uçak üretebilen 5 ülkeden biri olacak.

AMERİKAN F-35 Mİ, TÜRK KAAN MI?

KAAN'ın ilk uçuşunu başarıyla gerçekleştirmesi sonrası dünya basını da Türkiye'nin gurur projesini markaja aldı. Yapılan analiz haberlerde KAAN, sürekli olarak Amerikan yapımı F-35 ve diğer savaş jetleri ile karşılaştırılmaya başlandı.

Son olarak ABD'de yer alan bir haber sitesinde KAAN'ın başarılı geçen uçuş testi ve projenin sonraki aşamaları hakkında bir analiz haber yayımlandı.

NE RAFALE NE DE EUROFİGHTER TYPHOON!

KAAN'ın 1,8 Mach hız ve 40 bin feette uçması için yerli motor üzerinde çalışıldığına dikkati çekilen haberde planlamaların gerçekleşmesi durumunda Amerikan F-35'ten daha hızlı olacağı belirtildi. Çünkü F-35'ler 1,6 Mach hıza ve maksimum 50 bin feet yüksekliğe çıkabiliyor.

Analizde, KAAN'ın Amerikan ve Batılı devletlerin ürettiği savaş jetleri ile çok rahat karşılaştırılabileceği vurgulanarak Fransız Dassault Rafale, İsveçli Saab Gripen ve Alman Eurofighter Typhoon'dan da çok daha gelişmiş bir proje olacağı da bildirildi.

  • Tusaş milli muharip uçak
  • kaan
  • savaş uçağı
  • askeri uçak
  • tusaş
  • Dassault Rafale
  • Saab Gripen
  • Eurofighter Typhoon

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.