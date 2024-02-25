Ne F-35, ne Rafale ne de Eurofighter Typhoon! Türkiye'nin gururuna işaret ettiler

Savunma Sanayii Başkanlığı koordinasyonunda Türk Havacılık Uzay Sanayii tarafından yürütülen Türkiye'nin 5. nesil savaş uçağı KAAN, ilk uçuşunu geçtiğimiz günlerde gerçekleştirdi.

Türk Havacılık Uzay Sanayii Genel Müdürü Temel Kotil, milli muharip uçak KAAN'ın ilk uçuşunda 13 dakika havada kalarak 8000 feet irtifada 230 knot hıza ulaştığını bildirdi.

KAAN, insansız hava araçları, havadan ihbar, kontrol gibi platformlar ve tedarik edilmesi planlanan diğer unsurlarla ortak çalışabilecek.

Milli muharip uçak KAAN ile Türkiye, bu seviyede (5. nesil) uçak üretebilen 5 ülkeden biri olacak.

AMERİKAN F-35 Mİ, TÜRK KAAN MI?

KAAN'ın ilk uçuşunu başarıyla gerçekleştirmesi sonrası dünya basını da Türkiye'nin gurur projesini markaja aldı. Yapılan analiz haberlerde KAAN, sürekli olarak Amerikan yapımı F-35 ve diğer savaş jetleri ile karşılaştırılmaya başlandı.

Son olarak ABD'de yer alan bir haber sitesinde KAAN'ın başarılı geçen uçuş testi ve projenin sonraki aşamaları hakkında bir analiz haber yayımlandı.

NE RAFALE NE DE EUROFİGHTER TYPHOON!



KAAN'ın 1,8 Mach hız ve 40 bin feette uçması için yerli motor üzerinde çalışıldığına dikkati çekilen haberde planlamaların gerçekleşmesi durumunda Amerikan F-35'ten daha hızlı olacağı belirtildi. Çünkü F-35'ler 1,6 Mach hıza ve maksimum 50 bin feet yüksekliğe çıkabiliyor.