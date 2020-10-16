Nijerya, Çin'den daha fazla SİHA alacak

star.com.tr 16 Ekim 2020 Cuma 19:37 - Güncelleme: 16 Ekim 2020 Cuma 19:39

Nijerya Hava Kuvvetleri (NAF), komutanı Hava Mareşal Sadique Abubakar'a göre yakın zamanda sekiz silahlı insansız hava aracı (İHA) satın alacak.

NAF'tan yapılan açıklamaya göre, satın alma programı, NAF Kurmay Başkanı’nın, ülkenin kuzeybatısındaki Katsina'ya yaptığı ziyaret sırasında açıkladı. Abubakar, tedarik edilecek olan SİHA’ların tamamlandığını fakat teslimattan önce 70 kişilik personelin kullanma ve bakım eğitimi için Çin Halk Cumhuriyeti’ne gideceği belirtti.

Yeni SİHA'ların Katsina, Gombe ve Gusau şehirlerinde konuşlandırılacağı ifade edildi.

Gombe'de yeni bir hava üssü için temel atma töreni 7 Eylül 2020'de gerçekleşmişti. Yeni hava üssüne, İHA ve tanımlanmayan diğer hava araçlarını kullanacak 203. Muharebe Keşif Grubu (203 CRG) konuşlandırılacak.

Katsina'nın batısındaki Zamfara eyaletinde yer alan Gusau şehrinin halihazırda asfaltlı bir uçak pisti olmamasına karşın, NAF bu yılın başlarında şehre bir Ani Müdahale Grubu (Quick Reaction Group) isimli kara kuvvetleri birliği konuşlandırdı.

- "ABD'NİN GÜVENLİK YARDIMINI ZORLAŞTIRIYOR"

ABD ordusunun Afrika Komutanlığı’ndan (AFRICOM) General Stephen Townsend, Nisan 2019'da NAF'ın CH-3 İHA’ları "kalitesizlikleri" nedeniyle nadiren kullandıklarını dile getirdi.

General Townsend, Senato Silahlı Hizmetler Komitesine yaptığı açıklamada, "Düşük maliyetli ve kısa teslimat vadeden zaman çizelgeleri Afrikalı ortakları Çin teçhizatı satın almaya ikna ediyor, ancak bu satın alımlar genellikle temel askeri ihtiyacı karşılamıyor ve ABD güvenlik gücü yardımını -Afrika ülkelerine- zorlaştırıyor" şeklinde konuştu.

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