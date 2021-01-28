Northrop Grumman, Global Hawk modernizasyonunu tamamladı

star.com.tr 28 Ocak 2021 Perşembe 22:09 - Güncelleme: 28 Ocak 2021 Perşembe 22:09

ABD merkezli savunma şirketi Northrop Grumman, Global Hawk Yer İstasyonu Modernizasyon Programı (GSMP) ilk uçuş testini California'daki Edwards Hava Kuvvetleri Üssü'nde için ilk uçuşu başarıyla tamamladı .

İnsan-Makine arayüzünü hem de temeldeki yazılımı dönüştürerek diğer Hava Kuvvetleri sistemleriyle birlikte çalışabilirliğin, geçici görevlere daha iyi yanıt verebilmenin ve gelecekte daha düşük etkili güncellemelerin önünü açacağı belirtildi.

GSMP, yer istasyonları, yeni kokpit ekranları, yazılım veya konfigürasyon değişiklikleri olmadan tüm Global Hawk varyantlarını uçurma yeteneği, daha basit bakım arayüzleri, pilotlar ve sensör operatörleri için iyileştirilmiş durumsal farkındalık ve çevre koşulları ile operatör deneyiminde büyük yenilik yaratacağı düşünülüyor.

GSMP direktörü Albay William Collins, Yer Segmenti Modernizasyon Programının savaş uçağına sunacağı yeni yeteneklerin kendisini çok heyecanlandırdığını dile getirdi. Collins, "Modernizasyon yalnızca operatörlerin görevlerini gelişmiş, bina tabanlı bir kontrol unsurundan gerçekleştirmelerine izin vermekle kalmayacak, aynı zamanda bu hayati kapasitenin siber tehditlerden korunmaya devam etmesini sağlayacak." dedi.

Global Hawk Başkan Yardımcısı Leslie Smith ise, “Global Hawk, ABD kuvvetlerine ve müttefiklerine 7 gün 24 saat hayati veriler sağlayan kritik bir öğedir. Yeni ve modern kontrol istasyonları, sistemi önemli ölçüde iyileştirecek ve operatörlerin daha verimli bir şekilde istihbarat sunmasına olanak tanıyacak." ifadelerini kullandı.

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