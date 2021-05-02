02 Mayıs 2021 Pazar 23:54 - Güncelleme: 02 Mayıs 2021 Pazar 23:59

Türkiye'nin insansız hava araçları son dönemde tüm dünya tarafından dikkatle takip ediliyor. Özellikle Azerbaycan'ın Karabağ zaferine önemli katkı sunan Türkiye'nin silahlı insansız hava aracı Bayraktar TB2 her geçen gün adından daha fazla söz ettiriyor.

Norveçli Dış Politika Uzmanı Asle Toje, Libya'nın ardından Karabağ'da da destan yazan Türk yapımı insansız hava aracı Bayraktar TB2 ile motorundaki hızlı yıpranmadan dolayı eleştiri oklarının sürekli hedefi olan 5. nesil savaş uçağı F-35'leri karşılaştırdı. Türk SİHA'larına övgüler dizen Toje, "Bir F-35'in parası ile Ermeni hava savunmasını parçalara ayıran Türk üretimi Bayraktar TB2'den 22 adet alınabilir. " ifadelerini kullandı.

