star.com.tr 23 Temmuz 2020 Perşembe 10:01 - Güncelleme: 23 Temmuz 2020 Perşembe 10:10

Norveç Silahlı Kuvvetleri Soğuk Savaş döneminden itibaren, olası bir Rus işgalinin, Rusya'nın Murmansk Oblastı ve Kola Yarımadası'nı sınır olan Finnmark'ta başlamasını düşündü. Ancak, bir Norveç Deniz Harp Akademisi araştırmacısına göre, durum değişti ve son 60 yılın planları da değişti.

Araştırmacı Ina Holst-Pedersen Kvam, ülkenin resmi yayın kuruluşu NRK'ya verdiği demeçte, 'Norveç ve NATO'nun planları, yanlış senaryo üzerine yapılıyor. NATO ile büyük bir savaşta, Rusya'nın avantaj ve güvence için Finnmark'ı işgalinin gerekli olup olmadığı belli değil. Finnmark'ın işgaline yönelik Sovyet savaş planları, bugünden farklı bir durum ve önemli ölçüde farklı teknolojik koşullar altında yapıldı.' dedi.

Kvam bu bakış açısıyla düşünülen planları 'eski moda' olarak nitelendirdi. Ona göre NATO'nun kuzey sularındaki faaliyetleri, özellikle de ABD uçak gemilerinin yer aldığı 2018 Trident Juncture tatbikatı, yeni odak noktası olarak ortaya Nordland şehrindeki Lofoten takımadalarını çıkardı.

Kvam, 'Rusya'nın Lofoten'in Amerikan savaş planlarıyla ilgili olduğunu doğrulaması ve askeri faaliyetlerini buna göre ayarlaması muhtemel. Daha sonra tatbikat bölgelerini, özellikle de Lofoten çevresinde daha batıya doğru çektiler.' dedi.

Uzmana göre, Rusya'nın düz arazi ve radarlarla donatılan Finnmark'ı işgal etmesi, çok az askeri kazançla büyük kayıpların verilmesi demek. Ancak, Rusya Lofoten'de uzun menzilli füze sistemlerini konuşlandırmayı başarırsa, kuzey Norveç'in büyük kısmını ve daha batıdaki deniz bölgelerini kontrol edebilir. Ayrıca, ordunun Troms ve Finnmark'daki kuvvetleri ile Norveç'in geri kalanı arasındaki bağlantı kesilir.

NATO VE NORVEÇ RUS SİLAH TEKNOLOJİ VE STRATEJİSİNİ DİKKATE ALMIYOR

Kvam, Norveç ve NATO'nun Rus tarafındaki silah teknolojisi, stratejisi ve taktiklerindeki önemli değişiklikleri dikkate almadığını belirtti. Bu nedenle ülkesinin ciddi riskiyle karşı karşıya fikir ayrılığı.

Norveç Ordusu hala büyük ölçüde yeni bir Porsanger Taburu ve yeni bir Sınır Muhafız birlikleriyle olası saldırılara hazırlanırken Kvam, Rusya'nın kara kuvvetlerine girmeden Finnmark'ın kontrolünü ele geçirebileceğine inanıyor.

Kvam, 'Rus silah sistemleri Finnmark'ın tamamını kapsayan bir ürün yelpazesine sahip. Böylece Rusya, kara kuvvetlerini kullanmadan hava sahasını Finnmark üzerinden kontrol edebilir ve aynı zamanda havaalanları, rıhtımlar ve radarlar gibi kritik noktaları yok edebilir. Bu şekilde Finnmark artık Batı müttefikleri tarafından kullanılamaz ve kuzeyde güvenceye almak için ihtiyaç duydukları tampon bölge Ruslara verilmiş olur.' dedi.

Norveçli Uzman, Rusya'nın kıyı savaşı kapasitesini artırırken, Norveç ve NATO'nun geride kalabileceği konusunda uyarılarda bulundu. Rusya'nın, kıyı boyunca Norveç ve Müttefik zayıflıklarından yararlanabilecek önemli bir kıyı gücünün ortaya çıkmasının her şeyi değiştireceğini belirtiyor.

Ancak, Norveç komutanları Kvam'la aynı görüşü paylaşmıyor. Norveç Savunma Bakanına göre, savaş durumunda Finnmark'a bir toprak saldırısı hala beklenen bir şey.

Amiral Haakon Bruun-Hanssen, “Finnmark'ın stratejik bağlamdaki değeri Soğuk Savaş'tan bu yana önemli ölçüde değişmedi. Rus tarafında Lofoten'in Finnmark'tan daha önemli görülüp bir senaryo olduğunu gösteren somut şeyler gördüğümü sanmıyorum.” dedi.

Albay John-Olav Fuglem, “Finnmark ordu ve Norveç için her zaman son derece önemli olacak.” dedi.

Oslo ve Moskova arasındaki ilişkiler, son yıllarda karşılıklı casusluk suçlamaları ve karşılıklı askeri oluşumlar nedeniyle gittikçe daha da gerildi. Oslo, Barents Denizi bölgesindeki Rus askeri hareketliliğine karşı giderek daha fazla ihtiyatlı davranırken, Rusya Norveç'in ABD ve NATO müttefikleriyle olan Vardo'daki kutup radarlarının yükseltilmesini ve ABD deniz kuvvetlerinin faaliyetlerini provokasyon olarak niteliyor.

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