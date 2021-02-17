star.com.tr 17 Şubat 2021 Çarşamba 21:43 - Güncelleme: 17 Şubat 2021 Çarşamba 21:47

Norveç şirketi Kongsberg Defence & Aerospace, NASAMS hava savunma füze sisteminin modernizasyonu için Norveç ile 266 milyon Norveç Kronu (31 milyon ABD doları) tutarında bir sözleşme imzaladı.

Kongsberg entegre savunma sistemlerinden sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Kjetil Reiten Myhra, "Norveç, mevcut en son teknolojiyi uygulayarak kara tabanlı hava savunma yeteneklerini geliştirmeye devam ediyor. Bu modernizasyon NATO'nun ortaklığını artıracak ve NASAMS kabiliyetini güçlendirecek." ifadelerini kullandı.

NASAMS'ın radarına yükseltilmesi, Dost Düşman Tanımlama (IFF) sisteminin, operasyonları gelecekteki NATO standartlarına uygun şekilde güvence altına alacağı ve dost uçakların halihazırdaki güvenli tanımlanmasını daha da geliştireceği belirtildi.

NASAMS, Norveçli şirket Kongsberg Defence & Aerospace (KDA) ve Amerikan şirketi Raytheon tarafından Norveç Kraliyet Hava Kuvvetleri için ortak geliştirilen orta ve uzun menzilli bir hava savunma füze sistemidir. 1998'de tamamen operasyonel olduğu ilan edildi. Toplam 15 ülke, gereksinimlerine göre uyarlanmış KONGSBERG komuta ve kontrol çözümünü satın aldı.

2020'nin Kasım ayında Macaristan, Norveçli şirket Kongsberg ve Amerikan savunma devi Raytheon tarafından yaklaşık 1 milyar dolarlık bir maliyetle NASAMS hava savunma sistemlerini satın almayı kabul ettiğini bildirmişti.

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