star.com.tr 06 Şubat 2021 Cumartesi 11:25 - Güncelleme: 06 Şubat 2021 Cumartesi 11:26

Amerika Birleşik Devletleri Stratejik Komutanlığı (STRATCOM) Başkanı Charles Richard, Rusya veya Çin ile nükleer savaşın "gerçek bir olasılık" olduğu konusunda uyarıda bulundu. Richard ayrıca, Pentagon'un "Soğuk Savaş'ta sıkışıp kalmadığını" söyleyerek gözdağı verdi.

ABD Deniz Kuvvetleri Enstitüsü'nün aylık dergisinde bir makale kaleme alan Richard, 'Rejimi veya devleti tehdit edecek bir durumda, Rusya veya Çin ile bölgesel bir kriz, nükleer silahlarla çatışma gibi yüksek bir olasılık var.' dedi.

ABD'nin nükleer cephaneliğini denetleyen STRATCOM Başkanı Richard, Rusya ve Çin'in yeteneklerini geliştirmesi ve 'küresel olarak kendilerini göstermeye' devam etmesiyle, STRATCOM'un neyle karşı karşıya olduğunu anlaması gerektiğini söyledi.

Richard, 'Karşılaşma olasılığımız yerine, tercih ettiğimiz çatışmaya bir kez daha hazırlanma yolundayız.' ifadelerini kullandı.

Richard, ABD ordusunun "nükleer boyutu" görmezden gelerek yirmi yıldır terörle mücadeleye odaklandığını iddia ediyor. Richard, Savunma Bakanlığı'nın Soğuk Savaş'ta sıkışıp kalmakla suçlandığını duyduğumda sinirleniyorum. Soğuk Savaş'ı çok geride bıraktık." dedi.

Richard'a makalesinde şu ifadeleri kullanıyor:

ABD güçleri terörizmle mücadeleye tamamen dalmış durumdalar, öyle ki Rusya ve Çin bu durumu, özellikle uzay ve siber saldırı gibi görülmemiş şekillerde güç araçları ve güç tehditleri kullanarak, uluslararası normlara ve küresel barışa saldırgan bir şekilde meydan okumak için kullandılar.

'COVID-19 SÜRECİNİ KULLANIYORLAR' İDDİASI

Richard, rakip güçlerin gündemlerini ilerletmek için Covid-19 salgınından yararlandığını iddia ederek, "Onların saldırganlığını kontrol altında tutmak için aktif olarak rekabet etmeliyiz." dedi.

Richard'a göre, ABD harekete geçmezse, Rusya ve Çin daha da cesaretlenecek ve müttefikleri ABD'nin 'liderlik' edemeyeceğini veya istemeyeceğini düşünmeye sevk edecek.

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