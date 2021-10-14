O sevimliliği unutun! Ölüm makinesine dönüşüyorlar

star.com.tr 14 Ekim 2021 Perşembe 16:24 - Güncelleme: 14 Ekim 2021 Perşembe 16:24

Amerika Birleşik Devletleri Ordusu'nun Yıllık Toplantı ve Sergi'si sırasında, silahlanmış bir Robot Köpek de sergilendi.



SWORD Defence Systems standında sergilenen robotla ilgili şirketin internet sitesinde, "SWORD Defence Systems Özel Amaçlı İnsansız Silah (SPUR), Ghost Robotics'in (Boston Dynamics) geliştirdiği Vision-60 gibi insansız platformlardan hassas ateş sağlamak için özel olarak tasarlanmıştır.' ifadelerine yer verildi.

Silahın özellikleri ile ilgili, şu bilgiler paylaşıldı:

'Silah sisteminin güvenli bir şekilde konuşlandırılması, silahı uzaktan yükleme ve emniyete alma yeteneği sağlayan bir operatör tarafından sağlanıyor. Yüksek yetenekli sensörleri sayesinde SPUR, hem gündüz hem de gece çok çeşitli koşullarda çalışabilir.'

1200 metre menzile sahip silahın, 51 adet 7.62 mühimmat kapasitesine de sahip olacağı belirtiliyor.

Mayıs ayında ABD Hava Kuvvetleri, bu silahları taşıyacak Robot Köpeklerin koştuğunu, ters çevrildikten sonra ayağa kalktığını ve hatta dans ettiğini gösteren bir video yayınladı.

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