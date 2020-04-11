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Savunma

Güney Kore'ye F-35 ekipmanı satışına onay

ABD Dışişleri Bakanlığı, Güney Kore veya resmi adıyla Kore Cumhuriyeti'ne, F-35 uçağıyla ilgili 675 milyon dolarlık olası bir yabancı askeri satışı (FMS) onayladı.

11 Nisan 2020 Cumartesi 14:29 - Güncelleme: 11 Nisan 2020 Cumartesi 14:29
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ABD Savunma Güvenliği İş Birliği Ajansı (DSCA)’ndan edinilen bilgiye göre söz konusu olası satış; F-35 Lightning II uçağı, motorları ve silah sistemleri için lojistik destek hizmetlerini kapsıyor.

Tahmini değeri 675 milyon ABD Doları olan yabancı askeri satış kapsamında; destek ekipmanı, yedek ve tamir parçaları, test ekipmanları, yazılım desteği, pilot uçuş ekipmanı, personel eğitim ekipmanı ve teknik destek hizmeti tedarik edilecek.

Yabancı askeri satış kapsamında ana yükleniciler; Lockheed Martin, Bethesda, MD ile Pratt and Whitney olacak.

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