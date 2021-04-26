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Savunma

Onay verildi! Tam 1 milyar 651 milyon dolar değerinde MQ-9B insansız hava araçları alacaklar

ABD'nin Avustralya'ya 1 milyar 651 milyon dolar değerinde MQ-9B insansız hava araçları, ilgili ekipman ve mühimmatlarının satışı için onay verdiği bildirildi.

AA26 Nisan 2021 Pazartesi 23:23 - Güncelleme: 26 Nisan 2021 Pazartesi 23:27
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ABD Savunma Güvenlik İşbirliği Ajansından yapılan yazılı açıklamada, "Dışişleri Bakanlığı, Avusturalya'ya tahmini maliyeti 1,651 milyar dolar olan MQ-9B uzaktan pilotajlı hava araçları ile ilgili ekipmanlarının satışına onay verilmesine karar verdi." ifadesine yer verildi.

Satışla ilgili Kongre'ye tebligat gönderildiği belirtilen açıklamada, satış paketine 12 MQ-9B insansız hava aracı, 15 çok spektralı hedefleme sistemi, 16 SAR radarı, 15 iletişim istihbarat sistemi, 36 dahili GPS sistemi ile birçok ek ekipmanın dahil olduğu belirtildi.

Dışişleri Bakanlığının silah satış onayları, sadece satışın ABD yönetimi açısından mahsuru olmadığı anlamına geliyor.

ABD Kongresi'nin 30 iş günü içinde Bakanlığın kararına itiraz etmemesi durumunda, yönetim, satışın yapılmasına onay verilen ülke ile satış paketinin içeriği için görüşmelere başlıyor.

Bu görüşmelerin sonunda, ABD, o ülkeye bir teklif mektubu sunuyor. Teklife olumlu yanıt aldığı takdirde de tedarik işlemi gerçekleştiriliyor.

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