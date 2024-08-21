Onaylandı! 121 milyon dolarlık M982 Excalibur sattılar

ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon), ABD Dışişleri Bakanlığının Danimarka'ya GPS güdümlü Excalibur top mermilerinin satışını onayladığını bildirdi.

Pentagon'a bağlı Savunma Güvenlik ve İşbirliği Ajansından (DSCA) yapılan yazılı açıklamada, "Satış, hassas kabiliyet ekipmanı sağlayıp, vuruş kabiliyetini artırarak Danimarka'nın mevcut ve gelecekteki tehditleri karşılama kabiliyetini geliştirecektir." ifadesi kullanıldı.

Ayrıca, 155 milimetrelik M982 Excalibur güdümlü top mermisi satışının toplam değerinin 121 milyon doları bulabileceği belirtildi.

Excalibur, 1 metre boyunda, 48 kilogram ağırlığında ve içeriğinde plastik bağlı patlayıcı taşıyor.