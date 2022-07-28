Önemli başarı: Türk donanmasına kazandırıldı

AA muhabirinin aldığı bilgiye göre, Türk savunma sanayisinin önde gelen kuruluşlarından STM, üniversite-sanayi iş birliği faaliyetleri kapsamında önemli bir başarıya imza attı.

Bahçeşehir Üniversitesi, üniversitenin bir AR-GE kuruluşu olan BAUMIND ve STM arasında 2012'den bu yana devam eden iş birliği faaliyetleri kapsamında, şirket tarafından sağlanan danışmanlık ve alan uzmanlığıyla üretilen sistemlerden biri olan Co-Light SuAltı Aydınlatma Sistemi'nin teslimatları gerçekleştirildi.

3 adet Co-Light SuAltı Aydınlatma Sistemi, Gölcük Tersanesi Komutanlığında yapılan teslim töreni ile Tersaneler Genel Müdürlüğünün hizmetine sunuldu. SuAltı Aydınlatma Sistemi, Tersaneler Genel Müdürlüğü bağlısı Tersane ve Bakım Onarım Komutanlıklarında kullanılacak.

Co-Light Sualtı Aydınlatma Sistemi, ilgili Tersane ve Bakım Onarım Komutanlıklarınca, savaş gemilerinin karina sörvey (geminin su altında kalan kısmının kontrolü) ihtiyacı nedeniyle havuzlama faaliyetini minimize edecek şekilde, dalgıç timleri vasıtasıyla su altında daha detaylı inceleme yapılmasını sağlayacak.

Gemilerin limanda dalgıç marifetiyle karina sörveyine, su altı kaynağı ve onarım faaliyetlerine imkan tanıyacak Co-Light Sistemi ile su altında daha net ve detay görüntü alınabilecek. Co-Ligth ayrıca, su altında fotoğrafçılık faaliyetlerinde kullanılacak.

Bahçeşehir Üniversitesi ile STM iş birliği çerçevesinde sağlanan danışmanlık ve alan uzmanlığıyla ayrıca su altı ve üstü optik muhabere sistemleri geliştirilerek söz konusu ürünler STM'ye lisanslanmıştı. Bu ürünlerden Suüstü Optik Muhabere Sistemi, STM ana yükleniciliğinde devam eden bir proje çerçevesinde yurt dışına ihraç edildi. Bunun yanı sıra söz konusu tüm sistemler için TÜBİTAK ile imzalanan sözleşmelerle patent desteği alındı.

- YENİLİKÇİ VE MİLLİ PROJELER

STM Genel Müdürü Özgür Güleryüz, AA muhabirine yaptığı açıklamada, deniz platformlarına yönelik tasarım, modernizasyon faaliyetlerine yurt içinde ve dışında devam ederken, üniversite sanayi iş birliği kapsamında da yenilikçi ve milli projelere imza attıklarını söyledi.

Bahçeşehir Üniversite ile yürüttükleri AR-GE çalışmaları sonucu su altı ve üstü optik muhabere sistemleri geliştirdiklerini dile getiren Güleryüz, şunları kaydetti:

"Bu kapsamda, Sualtı Optik Dalgıç Muhabere Sistemi, Suüstü Optik Muhabere Sistemi ve Sualtı Aydınlatma Sistemi (CoLight) ürün ailemizi oluşturduk. Optik Muhabere Sistemleri, su altında dalgıçlar/SAT timleri ile dalgıçlar/SAT timleri ve denizaltı arasında, su üstünde ise su üstü gemileri arasında kestirilemeyen, dinlenemeyen ve karıştırılamayan bir muhabere imkanı sağlamaktadır. Suüstü Optik Muhabere Sistemimiz, STM ana yükleniciliğinde devam eden bir proje çerçevesinde yurt dışına ihraç edildi. Donanmamıza 3 adet teslimini sağladığımız Co-Light ise gemilerin havuzlama ihtiyacı olmaksızın limanda dalgıç marifetiyle karina sörveyine, su altı kaynağı ve onarım faaliyetlerine imkan tanıyor."