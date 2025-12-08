İSTANBUL 10°C / 7°C
  Önemli eşik aşıldı: ANKA III testleri başarıyla tamamladı
Savunma

Önemli eşik aşıldı: ANKA III testleri başarıyla tamamladı

Türk Havacılık ve Uzay Sanayii (TUSAŞ) tarafından geliştirilen ANKA III insansız hava aracının kritik otopilot testleri başarıyla tamamlandı.

8 Aralık 2025 Pazartesi 12:33
Önemli eşik aşıldı: ANKA III testleri başarıyla tamamladı
TUSAŞ'ın NSosyal hesabından yapılan paylaşıma göre, ANKA-III, geliştirme sürecinde önemli bir eşiği daha geride bıraktı.

Sistem doğrulama ve tanımlama test uçuşları kapsamında 46'ncı sortisini tamamlayan ANKA-III, kritik otopilot testlerini de başarıyla sonuçlandırdı.

Yüksek teknolojiye dayalı mimarisi ve üstün performansıyla ANKA-III, TUSAŞ'ın mühendislik kabiliyetini ve üretimdeki gücünü temsil ediyor.

ANKA III, 2025'in başında gövde içerisinden ASELSAN'ın TOLUN mühimmatıyla başarılı bir atış gerçekleştirmişti.

Yıl içerisinde ASELSAN'ın LGK-82 mühimmatını da ateşleyerek hedefi başarıyla vuran ANKA III, bir diğer testte jet motorlu hedef uçak Süper Şimşek'i kanat altından bırakarak atış testini başarıyla tamamlamıştı.

