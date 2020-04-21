Ordu için uçan arabalar! USAF tarihi duyurdu

star.com.tr 21 Nisan 2020 Salı 22:52 - Güncelleme: 21 Nisan 2020 Salı 22:54

ABD Hava Kuvvetleri, askerleri ve teçhizatları operasyon bölgesine taşıyacak uçan otomobiller için çalışmalarını hızlandırıyor.

Konuya ilişkin açıklamalarda bulunan Will Roper, elektrikli dikey kalkış ve iniş (eVTOL) teknolojisi kullanan, insan ve kargo taşıyacak uçan arabaların, Hava Kuvvetleri için 3 yıl içinde tam üretimine başlanacağını söyledi.

Böyle bir yeteneğin ABD ordusu hizmetlerine atiklik kazandıracağını belirten Roper, bu nedenle USAF'ın ticari firmalarla yürüteceği programa 'İLK ATİK' adının verileceğini belirtti.

USAF'ın, sadece birkaç kişinin taşınmasını sağlayacak görevler için kullanılabilecek küçük eVTOL araçlarına odaklanarak, ay sonunda satıcı tekliflerine ilk kez bakacağı belirtildi.

Roper, geçtiğimiz günlerde gazetecilere verdiği demeçte, USAF'ın gelecekte araçların alım büyüklüğünün, eVTOL araçlarının gerçekleştirebileceği lojistik, güvenlik, kurtarma gibi görevlere bağlı olacağını söyledi.

Roper daha önce, kargo taşımak için büyük uçan arabaların yanı sıra 'özel operasyon' gibi görevler için daha küçük araçlar öngördüğünü söyledi.

Roper, ticari üreticilere Hava Kuvvetleri güvenlik sertifikaları vermenin ve İlk Atik programı kapsamında uçuş saatlerini tamamlamalarını bekleyeceklerini söyledi.

Hava Kuvvetleri Sürüdürülebilirlik Yönetim Merkezi (AFLCMC), bu hafta başlarında duyurduğu İlk Atik programıyla, satıcıların yeteneklerini sergilemelerine ve hem özel sektörden hem de ordudan potansiyel yatırımcılarla etkileşime girmelerini sağlayacak. Araçlar için teklifler, 27 Nisan'da bir 'sanal ortamda' alınacak.

İlk Atik programı, eVTOL araç üreticilerinin tam ölçekli üretim sözleşmesi için, bir dizi gösteride yarışacağı bir test olacak. Programla ilgili web sitesinde potansiyel rakipler için sağlanan belgelere göre, Hava Kuvvetleri potansiyel satıcılardan 17 Aralık'a kadar bir uçuş testi tamamlamalarını istiyor. İlk turda, şirketlerin aşağıdaki özellikleri göstermesi gerekecek:

Yük kapasitesi: 3-8 personel

Menzil: 100 milden fazla

Hız: 100 milden fazla / saat

Tutunma: 60 dakikadan fazla

Roper, yarışmanın ikinci turunun kargo taşıyacak daha büyük araçlar arasında yapılacağını söyledi.