The Defense Post'ta yer alan habere göre, yıllarca isyancı güçlerle mücadele eden Kamerun ordusunun kullandığı Türk yapımı MPT-76'lar mercek altına alındı. Haberde söz konusu silahın başta özel kuvvetler olmak üzere Kamerun ordusunun 'öldürücü gücünü artırdığı' vurgulandı.

Haberde, 2000'li yılların sonlarında Türk Silahlı Kuvvetleri için geliştirilen MPT-76'ların, AR-15 tüfeğine benzetildiği ifade edilirken, görsel olarak ise Alman yapımı HK-417'ye benzediği aktarıldı.

MPT-76'ların teknik özelliklerine de yer verilen haberde, "Dörtlü Picatinny rayına ve geri çekilebilir polimer dipçiğe sahip olan silah, kompaktlık ve gelişmiş kullanım kolaylığı sağlıyor" ifadelerine yer verildi.

Türk Silahlı Kuvvetlerinin ihtiyaçları doğrultusunda Makina ve Kimya Endüstrisi Kurumu (MKEK) tarafından geliştirildiğinin altı çizilen silahın, 7,62x51 milimetre NATO mühimmatlarını ateşleyebildiği belirtildi.

The Defense Post'ta yer alan haberde ayrıca, MPT-76'ların şarjörünün 20 mermi alabildiği ve atış hızı dakikada 650 mermi olduğu ifade edildi.

MPT-76'nın üç farklı namlu uzunluğu bulunduğu aktarılan haberde ayrıca, bu silahın Kamerun'un yanı sıra Azerbaycan, Senegal ve Somali'de de kullanıldığı belirtildi.

AYRILIKÇILARLA MÜCADELEDE ÖNEMLİ BİR ARAÇ

MPT-76 saldırı tüfeklerinin, hükümetin yedi yıldan fazla bir süredir ayrılıkçı isyancılarla mücadele ettiği Kamerun'daki isyan karşıtı operasyonları güçlendirmesinin beklendiği vurgulanan haberde, MPT-76'ların terörle mücadele alanında ordu için önemli bir kazanım olduğu dile getirildi.

ÜLKEDE SIK SIK ÇATIŞMALAR YAŞANIYOR

Ayrılıkçıların bağımsızlıklarını ilan etmek için saldırılar başlattığı ülkede sık sık çatışmalar çıkıyor.

Ayrılıkçılar, Mayıs 2023'te ülkede artan şiddete karşı protesto gösterisi yapan 30 kadını kaçırdı.

İsyancı gruplar geçen yılın sonlarında Kamerun'un batısında düzenledikleri saldırıda da aralarında kadınların ve çocukların da bulunduğu yaklaşık 20 kişiyi öldürmüştü.

Yerel kaynaklar, devam eden çatışmalarda 6 binden fazla kişinin öldüğünü, 765 bin kişinin de yerinden edildiğini belirtti.