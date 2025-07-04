Çatışma ve buna bağlı olarak güvenlik kaygılarının arttığı bir dönemde, ülkelerin savunma harcamaları ve alandaki yatırımları da hız kesmeden sürüyor.

İskandinav ülkeleri Danimarka, Finlandiya, İzlanda, Norveç ve İsveç'ten oluşan Kuzey Savunma İşbirliği (NORDEFCO), katılımcıların ulusal savunmasını güçlendirmek, ortak sinerjileri keşfetmek ve verimli ortak çözümleri kolaylaştırmak için bir dizi çalışma yürütüyor.

Bu çabaların bir parçası olarak Danimarka hükümeti, Elling fabrikasında ulusal mühimmat üretimini yeniden başlatmak için Norveçli savunma şirketi Nammo ile anlaşma yaptı. Nammo üstlendiği sorumlulukları yerine getirmek için Repkon ile sözleşme imzaladı.

Sözleşme doğrultusunda Repkon, TNT, IMX-101 ve IMX-104 patlayıcı malzemelerin 155 milimetre topçu mühimmatlarına dolumu için komple tesisi kurulumu gerçekleştirecek.

Kurulacak tesiste, geleneksel mühimmatların yanı sıra modern, tahrip gücü yüksek yeni nesil patlayıcıların dolumu yapılacak. Düşük insan gücü, maksimum otomasyona dayalı olacak tesis, bu alandaki dünyadaki en teknolojik örnekleri arasında yer alacak.

Repkon, dolum teknolojisine sahip ender firmalardan biri olarak son dönemde yoğun ilgi görüyor. Şirket son dönemde, ABD, Almanya, İspanya, Ukrayna, Pakistan ve Azerbaycan ile mühimmat üretimine yönelik üretim hatları kurmak için sözleşmeler imzaladı.

Repkon sahip olduğu yeteneklerin yanında artan talebe yanıt vermek için Avusturya, İtalya ve İsviçre'de faaliyet gösteren Bowas'ı bünyesine kattı. Bowas, patlayıcı malzeme ve ham madde endüstrisine yönelik ekipmanların tasarımı, üretimi ve tesis kurulumu konusunda uzmanlığı ile biliniyor. Bowas'ın askeri ve sivil patlayıcılar ve mühimmat imhası alanındaki yetkinlikleri, Repkon'un son dönemde artan talebe yanıt vermesinde elini güçlendirdi. Bu sayede Repkon, hem metal aksam üretim tesisi, hem patlayıcı dolum tesisi hem de patlayıcıyı üreten tesisi kurabilen dünyadaki tek firma olarak faaliyetlerine devam ediyor.

Merkezi Norveç'in Raufoss kentinde bulunan uluslararası bir havacılık ve savunma şirketi olan Nammo, 3700'den fazla çalışanı, 27 üretim tesisi ve 11 ülkedeki varlığıyla faaliyet gösteriyor. Şirket, özel mühimmat, omuzdan ateşlenen silahlar ve roket motorları alanında dünyanın önde gelen tedarikçilerinden biri olarak faaliyet gösteriyor.