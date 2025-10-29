İSTANBUL 19°C / 9°C
Savunma

Ordunun çelik süvarisi ALTAY Tankı! Kalbini Türk mühendisler üretecek

Seri üretimi ve Türk Silahlı Kuvvetlerine teslimatı başlayan ALTAY Ana Muharebe Tankı için yürütülen yerli güç grubu çalışmalarında test ve geliştirme faaliyetleri yoğun şekilde sürüyor. Ordunun çelik süvarisi ALTAY Tankı'na, FIRTINA Obüsü'ne, yeni nesil zırhlı araç gruplarının birçoğuna ve farklı tipteki deniz araçlarına yerli ve milli motor ve transmisyon üretilecek.

AA29 Ekim 2025 Çarşamba 11:40
Ordunun çelik süvarisi ALTAY Tankı! Kalbini Türk mühendisler üretecek
ALTAY Tankı'nın seri üretim çalışmaları Güney Kore'den tedarik edilen güç grubu ile başladı. Proje kapsamında 85 tankın bu şekilde üretilmesi, sonrasında yerli güç grubuna geçilmesi hedefleniyor.

YERLİ VE MİLLİ MOTOR VE TRANSMİSYON ÜRETİLECEK

BMC Power bünyesinde, Türk mühendis ve işçisinin emeğiyle geliştirilen yerli 400 ve 600 beygirlik motorlar, 1000 ve 1500 beygirlik güç gruplarının üretim ve geliştirme çalışmaları devam ediyor. Açılışı yapılan BMC Ankara Tank ve Yeni Nesil Zırhlı Araçlar Üretim Tesisi'nde ALTAY Tankı'na, FIRTINA Obüsü'ne, yeni nesil zırhlı araç gruplarının birçoğuna ve farklı tipteki deniz araçlarına yerli ve milli motor ve transmisyon üretilecek.

Kara araçları tarafında, seri üretimi başlayan 400 beygir TUNA motorundan güç alan VURAN ve KİRPİ II araçları güvenlik güçlerinin kullanımına sunuldu.

GELİŞTİRME ÇALIŞMALARI BÜYÜK ÖLÇÜDE TAMAMLANDI

Güney Kore'den alınan güç grubu, ALTAY seri üretiminde 2028 yılına kadar ihtiyacı karşılayabilecek. BATU Güç Grubu'nun olgunluk seviyesinin ise 2026 sonu itibarıyla üst seviyeye çıkarılması planlanıyor. BMC Yönetim Kurulu Başkanı Fuat Tosyalı da ALTAY'ın ilk teslim töreninde bu yöndeki hedefi vurguladı. Bu doğrultuda, 2026 sonunda BATU'lu ALTAY'ın da hazır olması amaçlanıyor.

BMC Power, ALTAY Tankı'nı yurt dışı güç grubu ihtiyacından kurtaracak BATU Güç Grubu ile ilgili olarak önemli mesafeler aldı. Güç grubunun motoruyla ilgili geliştirme çalışmaları büyük ölçüde tamamlandı. Laboratuvar ve tank üzerinde yürütülen çalışmalar, çeşitli standartlara sahip olmaya yönelik test zarflarıyla sürüyor.

Güç grubunun transmisyon bileşeninin geliştirme çalışmaları ise eş zamanlı devam ediyor.

BMC Power, gerek Arifiye'de bulunan Motor ve Transmisyon Test Merkezi'nde gerekse ALTAY Tankı üzerinde komple güç grubu ile testler yürütüyor. Bu kapsamda, zaman zaman BATU Güç Grubu yer alan ALTAY Tankı, seyir ve tırmanma gibi testler icra ediyor.

