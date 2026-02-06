Fransa Savunma Tedarik Ajansı (DGA), kara kuvvetlerine düşük maliyetli "drone du combattant" (savaşçı dronu) sistemlerinden oluşan ilk 1000 adedin teslim edildiğini bildirdi. Teslimatın, geçen yıl başlatılan hızlı tedarik programının ilk aşamasını oluşturduğu belirtildi.

DGA'nın açıklamasına göre, Fransız şirketi Harmattan AI tarafından üretilen mikro dronlar, 30 Haziran 2025'te verilen siparişin ardından bir yıldan kısa sürede orduya ulaştırıldı. Şubat 2025'te açılan Avrupa çapındaki ihalenin ardından gerçekleşen teslimatın, sadeleştirilmiş gereksinimler ve kamu-sanayi iş birliği sayesinde hızlandırıldığı kaydedildi.

TAKTİK SEVİYEDE KEŞİF VE GÖZETLEME

Yaklaşık 1,8 kilogram ağırlığındaki "savaşçı dronu", 2 kilometrenin üzerinde menzile ve 40 dakikaya kadar uçuş süresine sahip. Optronik gözlem sensörleriyle donatılan sistemin, askerlerin gece ve gündüz geniş alanlarda veya zorlu arazilerde keşif ve gözetleme yapmasına imkan tanıdığı ifade edildi.

Dronların küçük birlik operasyonlarını desteklemek amacıyla geliştirildiği belirtilirken, piyade birliklerine üst komuta kademesine bağlı kalmadan hızlı durum farkındalığı sağlamasının hedeflendiği aktarıldı. Sistemlerin keşif, güvenlik ve hareket planlaması görevlerinde kullanılacağı bildirildi.

YERLİ ÜRETİM VURGUSU

Mikro dronların tasarım ve montajının Fransa'da yapıldığı, kızılötesi kameraların ise Fransız LYNRED firması tarafından sağlandığı kaydedildi. Yetkililer, yerli bileşen kullanımının Fransa'nın savunma sanayisinde egemen üretim ve tedarik zinciri hedefiyle uyumlu olduğunu belirtti.

DGA, ilk 1000 dronun öncelikli olarak yüksek yoğunluklu harp senaryolarına odaklanan ORION 2026 Tatbikatı'na katılacak birliklere verileceğini açıkladı. Sistemlerin ayrıca eğitim ve operasyonel hazırlık faaliyetlerinde de kullanılacağı ifade edildi.

HIZLI TEDARİK MODELİ

Programın, idari süreçleri azaltan "basitleştirilmiş ihtiyaç tanımı" yöntemiyle yürütüldüğü ve bu sayede gereksinim belirleme ile teslimat arasındaki sürenin kısaltıldığı bildirildi. Savunma yetkilileri, modern çatışmalarda küçük ve düşük maliyetli dronların özellikle taktik seviyedeki keşif faaliyetlerinde giderek daha önemli hale geldiğini vurguladı.

"Drone du combattant" programının, piyade birlikleri için bu kabiliyeti standart hale getirmeyi ve ticari sistemlere dayalı geçici çözümlerin yerine kurumsal bir yapı oluşturmayı amaçladığı belirtildi. Fransa'nın, son çatışmalardan çıkarılan dersler doğrultusunda insansız sistemlerde hızlı tedarik modellerine daha fazla öncelik verdiği kaydedildi.