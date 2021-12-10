Orduya talimat verdiler! ''ABD yapımı silahları kullanmayın''

AA 10 Aralık 2021 Cuma 17:32 - Güncelleme: 10 Aralık 2021 Cuma 17:33

Şinhua ajansının haberine göre, Başbakan Samdech Techo Hun Sen, sosyal medya platformu Facebook üzerinden yaptığı paylaşımda, Silahlı Kuvvetlere ülke genelindeki ABD yapımı tüm silahları ve askeri malzemeleri saklamak veya yaktırmak için toplama emri verdi.

Hun Sen, 1994'ten beri ABD askeri silah ve malzemelerini almamakla doğru bir karar verdiğini belirtti.

Söz konusu kararın Kamboçya hükümetlerine uyarı mesajı olduğunu aktaran Hun Sen, "Eğer (Kamboçya) savunma sektöründe bağımsızlık istiyorsa, lütfen ABD yapımı silahları kullanmayın." ifadelerini kullandı.

Bu hamle, ABD'nin uygulama kararı aldığı silah ambargosuyla askeri teçhizatının Kamboçya'ya ihracatını yasaklamasının ardından geldi.

- ABD'DEN KAMBOÇYA'YA SİLAH AMBARGOSU VE İHRACAT KISITLAMALARI

ABD Ticaret Bakanlığından 8 Kasım'da yapılan açıklamada, Kamboçya'ya yönelik ihracat ve savunmayla ilgili mal ve hizmetlere yönelik kısıtlamaların uygulanacağı belirtilmişti.

Dışişleri Bakanlığının da Kamboçya'yı silah ihracatının yasaklandığı ülkeler listesine eklediği bilgisine yer verilen açıklamada, Kamboçya'daki gelişmelerin "ABD ulusal güvenlik ve dış politika çıkarlarına aykırı olduğu" kaydedilmişti.

Ayrıca, söz konusu açıklamada, Kamboçya'nın, Çin'in askeri varlığını artırmasına ve Tayland Körfezi'nde özel kullanım tesisleri inşa etmesine izin vermeyi sürdürdüğüne işaret edilmişti.