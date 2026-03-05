ABD/İsrail ortaklığında İran'a çok büyük bir saldırı başladı. İran dini lideri Ali Hamaney saldırılarda hayatını kaybetti. İran'ın da karşılık vermesi ve Körfez ülkelerindeki ABD üslerini vurması savaşı ateşledi. Birçok kişi savaş sonrası Orta Doğu'nun en büyük ordusuna sahip ülkesini merak ediyor. Türkiye'nin sıralama çok önemli bir yere sahip olduğu liste yayımlandı. İşte detaylar....

Uluslararası askeri güç değerlendirme platformu Global Firepower, 2026 yılı için Orta Doğu'daki askeri güç sıralamasını yayımladı. Açıklanan listeye göre Türkiye, bölgenin en güçlü ordusu olarak ilk sırada yer aldı.

Global Firepower'ın yayımladığı sıralama, ülkelerin askeri gücünü belirlemek için personel sayısı, savunma bütçesi, askeri teknoloji, hava-kara-deniz envanteri ve lojistik kapasite gibi 60'tan fazla faktörü değerlendiriyor. Bu kapsamlı analiz sonucunda Türkiye'nin güç endeksi (Power Index) 0.1975 olarak hesaplandı ve ülke Orta Doğu'daki tüm rakiplerini geride bıraktı.

ORTA DOĞU'NUN EN GÜÇLÜ ORDULARI (2026)

TÜRKİYE'NİN GÜCÜNÜ ARTIRAN FAKTÖRLER

Uzmanlara göre Türkiye'nin zirvede yer almasının arkasında birkaç önemli unsur bulunuyor;

* Büyük ve modernize edilmiş askeri personel gücü

* İHA ve SİHA teknolojilerinde küresel başarı

* Gelişen yerli savunma sanayii

* NATO üyeliği ve stratejik coğrafi konum

Son yıllarda özellikle insansız hava araçları, modern donanma projeleri ve yerli savunma sistemleri Türkiye'nin askeri kapasitesini ciddi şekilde artırdı.

KÜRESEL LİSTEDE DE İLK 10'DA

Global Firepower'ın dünya sıralamasında da Türkiye üst sıralarda yer alıyor. Rapora göre Türkiye, küresel askeri güç listesinde ilk 10 ülke arasında bulunuyor ve bölgesel etkisini artırmaya devam ediyor.

2026 askeri güç verileri, Türkiye'nin Orta Doğu'da askeri kapasite, teknoloji ve operasyonel kabiliyet açısından lider konumunu koruduğunu ortaya koyuyor.