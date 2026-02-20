İSTANBUL 18°C / 8°C
Parçalı bulutlu, güneşli
20 Şubat 2026 Cuma / 4 Ramazan 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    43,8498
  • EURO
    51,6291
  • ALTIN
    7078.06
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Savunma
  • >
  • Ortak savaş uçağı projesi çöktü! 3 ülkede hüsran: F-35'e döndüler
Savunma

Ortak savaş uçağı projesi çöktü! 3 ülkede hüsran: F-35'e döndüler

Fransa, Almanya ve İspanya'nın 100 milyar euroluk ortak savaş uçağı projesinin fiilen sona erdi. Müttefikleriyle istişare ederek pozisyonlarını yeniden değerlendireceklerini ifade eden Belçika Savunma Bakanı Theo Francken, '11 adet daha sipariş ettiğimiz F-35 jetleriyle hava muharebe kabiliyetine odaklanmaya devam ediyoruz.' dedi.

AA20 Şubat 2026 Cuma 13:46 - Güncelleme:
Ortak savaş uçağı projesi çöktü! 3 ülkede hüsran: F-35'e döndüler
ABONE OL

Belçika Savunma Bakanı Theo Francken, Fransa, Almanya ve İspanya'nın yürüttüğü Avrupa'nın yeni nesil savaş uçağı programının (FCAS) fiilen sona erdiğini belirterek, ülkesinin projedeki konumunu yeniden değerlendireceğini bildirdi.

Francken, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundan yaptığı açıklamada, "Fransız-Alman-İspanyol ortak yapımı altıncı nesil bir savaş uçağı gerçekleşmeyecek." ifadesini kullandı.

Ülkesinin bu programda gözlemci konumunda olduğunu anımsatan Francken, şunları aktardı:

"Müttefiklerimizle istişare ederek pozisyonumuzu yeniden değerlendireceğiz. 11 adet daha sipariş ettiğimiz F-35 jetleriyle hava muharebe kabiliyetine odaklanmaya devam ediyoruz. Bunları mümkün olduğunca Avrupa yapımı hale getireceğiz. İtalya'nın Cameri kentinde üretim yapacak ve kendi şirketlerimiz için ekonomik getiriyi artıracağız. Avrupa yapımı altıncı nesil bir uçak hala bir hayal. Umarım gerçekleşir. Tüm seçenekleri değerlendiriyoruz."

Francken, gelecek hafta Temsilciler Meclisi Savunma Komitesinde daha fazla bilgi vereceğini kaydetti.

- FCAS HAKKINDA

Program, Fransa, Almanya ve İspanya'nın mevcut savaş uçaklarının yerini alacak yeni nesil bir hava muharebe sistemi geliştirilmesini öngörüyordu. Ancak taraflar arasında özellikle uçağın teknik özellikleri, liderlik paylaşımı ve sanayi iş bölümü konularında uzun süredir anlaşmazlık yaşanıyor.

Fransa'nın nükleer silah taşıyabilen ve uçak gemisine uyumlu bir uçak talep etmesi, Almanya'nın ise farklı operasyonel ihtiyaçlara odaklanması projedeki görüş ayrılıklarını derinleştiren başlıca unsurlar arasında gösteriliyor.

Yaklaşık 100 milyar avro büyüklüğe ulaşabileceği belirtilen proje, Avrupa savunma işbirliğinin en iddialı girişimlerinden biri olarak görülüyordu.

Öte yandan bazı Avrupa ülkeleri, projedeki belirsizlik sürerken ABD yapımı F-35 gibi alternatif platformlara yönelmeyi sürdürüyor.

ÖNERİLEN VİDEO

Karada, denizde ve havada... MSB'den ''NATO'nun sarılmaz kalkanı'' paylaşımı

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.