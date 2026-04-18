Dünyanın birçok noktasında savaşlar devam ederken silahlanma yarışı ve sanayinin savunma odaklı dönüşümü de son hız devam ediyor. Özellikle köklü otomotiv şirketlerinin İkinci Dünya Savaşı'ndan yıllar sonra tekrar savunma sanayiine yönelik hamleleri dikkat çekiyor. Otomobil üreticileri, savunma sanayii şirketleriyle ortak projeler geliştiriyor, onlara parça üretiyor hatta fabrikalarını silah şirketlerine devrederek onlara ek kapasite yaratıyor.

RENAULT'DAN FÜZE VE İHA

Fransız otomotiv üreticisi Renault, savunma şirketi Turgis Gaillard ile ortaklık kurarak insansız hava aracı (İHA) geliştirmeye yönelik bir proje başlattı. Girişimin Fransa'nın savunma tedarik ajansı bünyesinde yürütülmesi planlanıyor. Fransa'nın Silahlanma Genel Temsilcisi Patrick Pailloux, "500 kilo harp başlığı taşıyabilen, 3 bin kilometre menzil ve saatte 400 kilometre hızla uçabilen bir füze geliştirmeyi amaçlıyoruz. Üstelik birim fiyatını 100 bin euro gibi rekabetçi bir seviyede tutmayı planlıyoruz" sözleriyle konuya açıklık getirdi.

VOLKSWAGEN PARÇA ÜRETECEK

Dünyanın en büyük üreticilerinden Alman otomobil devi Volkswagen de İsrailli savunma şirketi Rafael ile füze savunma sistemlerine parça üretmek için görüşüyor. Financial Times'ın haberine göre, taraflar Almanya'nın Osnabrück kentindeki Volkswagen fabrikasının, Rafael tarafından üretilen demir kubbe hava savunma sistemine parça üretmek üzere dönüştürülmesi üzerinde çalışıyor. Volkswagen CEO'su Oliver Blume da fabrikanın geleceği için savunma şirketleriyle temas halinde olduklarını doğruladı.

HYUNDAI'DAN HİPERSONİK FÜZE

Hyundai Motor Group, bünyesinde faaliyet gösteren Hyundai Rotem, ses hızının 5 katını aşan (Mach 5+) hipersonik füze teknolojisi için çalışmalara başladığını açıkladı. Hyundai Rotem, devlet kontrolündeki Savunma Kalkınma Ajansı (ADD) ile işbirliği yaparak, 2035 yılına kadar bu füzelerin seri üretimine geçmeyi hedefliyor. Teknoloji devi tarafından üretilecek füzelerle Güney Kore'nin savunma gücünün artırılması ve ülkenin süper güç hedeflerinin desteklenmesi planlanıyor.

PENTAGON DEVLERLE GÖRÜŞTÜ

Wall Street Journal'ın haberine göre Amerika Birleşik Devletleri Savunma Bakanlığı (Pentagon), artan ihtiyaçlar doğrultusunda mühimmat üretimini genişletmek için otomotiv sektörünün büyük oyuncuları General Motors ve Ford Motor Company ile temas kurdu. Görüşmelerde bazı otomotiv üretim tesislerinin ilerleyen süreçte silah ve mühimmat üretimine uyarlanması seçeneği değerlendirildi. Bu adımın, ABD'nin tedarik zincirini hızlandırma ve üretim kapasitesini artırma hedefiyle bağlantılı olduğu belirtiliyor.

KÜRESEL HARCAMALAR ARTIYOR

Küresel jeopolitik gerilimler, savunma bütçelerini son 35 yılın en yüksek seviyesine taşıdı. 2020 yılında 1.98 trilyon dolar olan harcamalar; 2021'de 2.11 trilyon, 2022'de 2.24 trilyon ve 2023'te 2.44 trilyon dolara yükseldi. 2024'te ise % 9.4'lük rekor bir sıçramayla 2.7 trilyon doları aşan askeri harcamalar, 2025 projeksiyonlarında 2.8 trilyon dolar sınırına dayandı. ABD ve Çin liderliğini korurken, Avrupa'daki harcama artışı Ukrayna savaşıyla birlikte % 80'leri buldu.

AVRUPA ATAĞA KALKTI

Kendini savunamadığı eleştirilerine maruz kalan Avrupa, savunmaya yönelik projeler geliştirmek ve NATO'ya bağımlı olmaktan kurtulmak istiyor. Bu kapsamda Avrupa Komisyonu tarafından onaylanan Avrupa Savunma Sanayi Programı (EDIP), Avrupa'nın teknolojik egemenliğini sağlama yolunda attığı en somut adım olarak öne çıkıyor. Programın ana hedefi, savunma ürünlerinde dışa bağımlılığı azaltmak ve kıta içindeki üretim kapasitesini artırmak. Bu kapsamda birçok Avrupalı şirket yatırımlara başladı.