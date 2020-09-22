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Savunma

Övdükleri 'Uzay Kuvvetleri Komutanlığı' uzaya değil Katar'a konuşlandı

Başkan Donald Trump'ın kuruluşunu 'Büyük bir gün' diyerek duyurduğu ABD Uzay Kuvvetleri, ilk konuşlandırmasını Amerikan toprağı dışında, yabancı bir gezegene değil, Körfez ülkesi Katar'a yaptı.

star.com.tr22 Eylül 2020 Salı 14:41 - Güncelleme: 22 Eylül 2020 Salı 14:41
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ABD Başkanı Donald Trump, Aralık 2019'da bir Kongre kararı ile ABD Uzay Kuvvetleri'nin 6'ımcı hizmet kuvveti olarak resmen kurulduğunu duyurmuştu.

ABD Başkanı, bu birimin Dünya'nın yörüngesinde ABD'nin çıkarlarını hedef alan saldırıları önlemek amacıyla orduya bağlı olarak kurulduğunu açıklamıştı.

Uzay Kuvvetleri'nin eylül ayının başlarında yayınladığı yemin törenini ait görüntülerin arka planında, uydular yer aldı.

Kuruluşundan itibaren tüm baskılara rağmen kısıtlı bütçeyle yoluna devam eden birimin, dünya yörüngesinde ve 'uzayda' ne tür faaliyetlerde bulunacağı merak konusuydu ancak, ilk asker konuşlandırma, şaşkınlığa neden oldu.

Kuvvet Komutanı Albay Todd Benson'ın açıklamasına göre, 20 askerden oluşan bir birim, Katar'ın başkenti Doha'nın güneybatısındaki bir çölde bulunan El-Udeyd Hava Üssü'ne, ağustos ayı sonunda ulaştı.

Benson, Katar'a konuşlanan birimin uyduları çalıştırmak, düşman güçlerini izlemek ve uzaydaki çatışmaları önlemekle görevlendirileceğini belirterek, ilerleyen zamanlarda daha fazla personelin 'uzay operatörlerine' katılacağını belirtti.

Uzay Kuvvetleri'nin Körfez'e gelişi, İran'ın geçtiğimiz aylarda yörüngeye küçük bir uydu fırlatmasını takip etmesi dikkatlerden kaçmadı. Washington fırlatmayı, Tahran'ın komşularını tehdit etmek için füze yeteneklerini geliştirdiğinin bir başka kanıtı olarak tanımlandı.

Benson, AP'ye verdiği demeçte, herhangi bir ülkenin adını vermeden, "Çatışmayı uzaya yaymak için son derece agresif olan diğer ülkeleri görmeye başladık. Rekabet edebilmeli, tüm ulusal çıkarlarımızı savunmalı ve koruyabilmeliyiz." dedi.

star.com.tr

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