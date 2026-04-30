Türkiye'nin ve Avrupa'nın en büyük savunma, havacılık ve uzay sanayi kümelenmesi SAHA İstanbul organizasyonuyla düzenlenen SAHA 2026 Uluslararası Savunma, Havacılık ve Uzay Sanayi Fuarı, 5-9 Mayıs'ta İstanbul Fuar Merkezi'nde gerçekleştirilecek.

Türkiye'nin savunma sanayi alanındaki mühendislik gücü STM, SAHA 2026'da özellikle otonom sistemler alanında ortaya koyacağı yeni nesil çözümlerle ve yakın gelecekteki insansız-insansız harbine yaptığı hazırlıklarla dikkatleri üzerine çekmeye hazırlanıyor. Şirket, hava, deniz ve sualtı platformlarını kapsayan çok boyutlu otonom ürün ailesiyle, modern harp sahasının ihtiyaçlarına bütüncül yanıt veren bir yaklaşımı "SAHA"ya taşıyacak.

STM, fuarda tekil platformların ötesinde otonomi, sürü zekası ve ileri entegrasyon kabiliyetleriyle desteklenen "Çok Boyutlu Harekat" (Multi-Domain Operations) yaklaşımını geniş bir ürün ailesiyle sergileyecek.

Şirket, SAHA 2026'da otonom sistemler alanındaki derin mühendislik birikimini yansıtan 6 yeni milli platformun lansmanını yapacak.

STM'nin fuarda ön plana çıkaracağı milli teknolojilerin başında Uzun Menzilli Kamikaze İHA geliyor. Bu sisteme ilişkin ilk test uçuş görüntülerini paylaşan STM, komuta merkezlerinden hava savunma ve radar unsurlarına kadar kritik hedefleri otonom olarak etkisiz hale getirebilecek bir çözüm ortaya koymayı amaçlıyor. Sabit kanatlı kamikaze İHA ALPAGU'nun gelişmiş yeteneklerle donatılan, artırılmış menzil ve faydalı yük kapasitesine sahip yeni bir versiyonu da ilk kez SAHA'da olacak. Hava savunma konseptine yenilikçi bir yaklaşım sunan ve düşman İHA'larını havada etkisiz hale getiren Önleyici İHA Sistemi, anlık istihbarat ve veri akışı sağlayacak Mini Keşif-Gözetleme Sistemi de ilk kez kamuoyuyla buluşacak.

İNSANSIZ DENİZ SİSTEMLERİ

Şirket, iki yeni insansız deniz sistemini de ilk kez SAHA'da görücüye çıkaracak. Deniz ve insansız sistemler alanındaki tecrübesini birleştirerek, insansız otonom sualtı ailesini ortaya koyan STM, stratejik görevler için özel olarak geliştirdiği Büyük Sınıf Otonom İnsansız Sualtı Aracı'nı da fuarda sergileyecek. STM, yüksek sürati, düşük silüeti ve sürü operasyon kabiliyetiyle deniz harbinde oyunun kurallarını değiştirmeye hazırlanan yeni nesil Kamikaze İnsansız Deniz Aracı'nı da gün yüzüne çıkaracak.

STM, fuarda yeni lansman ürünlerinin yanı sıra yıllarca sahada kendini başarıyla kanıtlamış ve operasyonel derinliğiyle öne çıkan çözümlerini de sunacak. Taktik İHA dünyasında fark yaratan ve bugün 4 kıtada kullanılan Türkiye'nin ilk milli vurucu İHA'sı KARGU, milli gözcü İHA TOGAN, mühimmat bırakma kabiliyetine sahip BOYGA-B, akıllı mühimmat sistemi TUNGA, KarguFPV ve dikey iniş-kalkış yapabilen STM TURUL VTOL ziyaretçilerle buluşacak.

DENİZLERDEKİ MİLLİ İMZA

Askeri denizcilikte "mavi vatan"dan uluslararası sulara uzanan geniş ürün gamı da katılımcıların beğenisine sunulacak. Milli imkanlarla geliştirilen Türkiye'nin ilk milli fırkateyni TCG İSTANBUL, MİLGEM Ada Sınıfı Korvet, Türkiye'nin ilk milli hücumbotu ve STM500 denizaltısı ve sahil güvenlik gemilerinin yanı sıra Portekiz için geliştirilen Lojistik Destek Gemisi, Pakistan Denizde İkmal Tankeri, Malezya Korveti (LMS-Batch-II), Çok Maksatlı Destek Gemisi (MRSS) gibi ihracat başarısı yakalayan stratejik projeler sergilenecek. Deniz platformlarındaki yeni nesil otonom dönüşümün temsilcisi olan insansız suüstü platformu STM NETA 300 de STM'nin teknolojik vizyonunu yansıtmak üzere stantta olacak.

STM'nin tasarımcısı ve ana yüklenicisi olduğu, 2024 yılında Türk Donanması'nda göreve başlayan, Türkiye'nin ilk milli fırkateyni TCG İSTANBUL (F-515) ve STM'nin kritik roller üstlendiği Reis Sınıfı denizaltıların ilki olan TCG PİRİREİS (S-330), SAHA-2026 kapsamında Ataköy limanı açıklarında ziyaretçilerle buluşacak.

SAHA kapsamında oluşturulacak FPV drone alanında STM'nin geliştirdiği insansız hava araçlarının uçuşları da katılımcılar tarafından izlenebilecek. STM, SAHA'da yeni teknoloji ve projelerin geliştirilmesi için de işbirliği anlaşmalarına imza atacak.