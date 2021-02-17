Özbekistan modernizasyonu tamamlanan 6'ncı L-39 Albatros eğitim uçağını teslim aldı

star.com.tr 17 Şubat 2021 Çarşamba 19:36 - Güncelleme: 17 Şubat 2021 Çarşamba 19:36

Çek uçak üreticisi Aero Vodochody, 6 adet modernize edilmiş L-39 Albatros uçağından sonuncusunu Özbek Hava Kuvvetleri'ne teslim etti. Son uçağın teslimatıyla birlikte 2018 yılında başlatılan revizyon çalışması tamamlandı.

Özbek Hava Kuvvetleri, Aero Vodochody'de genel bakımdan geçen altı adet L-39 Albatros uçağının sonuncusunu devraldı. Özbek uçaklarının genel modernizasyonunun bir kısmı da uçak içi ekipmanlarının yenilenmesini kapsadığı bildirildi.

Özbekistan, 2018'in Eylül ayında 6 adet L-39'un modernizasyonu için şirketle sözleşme yapmıştı.

Aero Vodochody'de askeri programlardan sorumlu başkan yardımcısı Jan Štechr, "Aero, mevcut L-39 kullanıcıları ile sistematik olarak ilişkileri güçlendiriyor ve geliştiriyor. Özbekistan, Aero Vodochody'deki L-39 filosunu elden geçirmeye ve modernize etmeye karar veren bir dizi müşterinin ilki ve firmamız bu tür revizyonlar için dünyadaki tek yetkili üreticidir." şeklinde konuştu.

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