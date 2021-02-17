İSTANBUL 2°C / -2°C
Parçalı bulutlu, güneşli
17 Şubat 2021 Çarşamba / 6 Recep 1442
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    6,9873
  • EURO
    8,4213
  • ALTIN
    398.745
  • BIST100
    1540.59
  • Haberler
  • >
  • Savunma
  • >
  • Özbekistan modernizasyonu tamamlanan 6'ncı L-39 Albatros eğitim uçağını teslim aldı
Savunma

Özbekistan modernizasyonu tamamlanan 6'ncı L-39 Albatros eğitim uçağını teslim aldı

Çek uçak üreticisi Aero Vodochody, 6 adet modernize edilmiş L-39 Albatros uçağından sonuncusunu Özbek Hava Kuvvetleri'ne teslim etti.

star.com.tr17 Şubat 2021 Çarşamba 19:36 - Güncelleme: 17 Şubat 2021 Çarşamba 19:36
ABONE OL

Çek uçak üreticisi Aero Vodochody, 6 adet modernize edilmiş L-39 Albatros uçağından sonuncusunu Özbek Hava Kuvvetleri'ne teslim etti. Son uçağın teslimatıyla birlikte 2018 yılında başlatılan revizyon çalışması tamamlandı.

Özbek Hava Kuvvetleri, Aero Vodochody'de genel bakımdan geçen altı adet L-39 Albatros uçağının sonuncusunu devraldı. Özbek uçaklarının genel modernizasyonunun bir kısmı da uçak içi ekipmanlarının yenilenmesini kapsadığı bildirildi.

Özbekistan, 2018'in Eylül ayında 6 adet L-39'un modernizasyonu için şirketle sözleşme yapmıştı.

Aero Vodochody'de askeri programlardan sorumlu başkan yardımcısı Jan Štechr, "Aero, mevcut L-39 kullanıcıları ile sistematik olarak ilişkileri güçlendiriyor ve geliştiriyor. Özbekistan, Aero Vodochody'deki L-39 filosunu elden geçirmeye ve modernize etmeye karar veren bir dizi müşterinin ilki ve firmamız bu tür revizyonlar için dünyadaki tek yetkili üreticidir." şeklinde konuştu.

star.com.tr

İlginizi Çekebilir
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.