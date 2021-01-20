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Savunma

Pakistan Ordusu Shaheen-III balistik füzesini başarıyla test etti

Pakistan'ın, orta menzilli Shaheen-III satıhtan satıha balistik füzenin uçuş testini başarıyla gerçekleştirdiği bildirildi.

star.com.tr20 Ocak 2021 Çarşamba 21:17 - Güncelleme: 20 Ocak 2021 Çarşamba 21:17
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Pakistan'ın, orta menzilli Shaheen-III satıhtan satıha balistik füzenin uçuş testini başarıyla gerçekleştirdiği bildirildi. 

Pakistan ordusu Halkla İlişkiler Biriminden (ISPR) tarafından yapılan açıklamaya göre, 2.750 km menzile sahip Shaheen-III satıhtan satha balistik füzesinin başarılı uçuş testi gerçekleştirildi.

ISPR resmi Twitter hesabından yapılan paylaşımda, "Uçuş testi, silah sisteminin çeşitli tasarım ve teknik parametrelerini yeniden doğrulamayı amaçladı. Başkan, Başbakan, CJCSC ve Servis Şefleri bilim adamlarını ve mühendisleri tebrik etti." ifadeleri kullanıldı.

Umman Denizi'ndeki çarpma noktası ile başarıyla tamamlanan uçuş testine, Genelkurmay Komitesi (CJCSC) Başkanı, General Nadeem Raza, Genel Stratejik Planlar Bölümü, Komutan Ordusu Stratejik Kuvvetler Komutanlığı, NESCOM Başkanı, bilim adamları ve mühendisler de katıldı.

star.com.tr

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