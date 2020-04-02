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Savunma

Pakistan T-55 tankının ilk partisini teslim aldı

Pakistan, maddi sıkıntılara rağmen ordusunu takviye çalışmalarını sürdürüyor. Bu kapsamda Sırbistan Silahlı Kuvvetleri envanterinde rezerv halde bulunan 282 adet T-55H Ana Muharebe Tankı (AMT)'nı, modernize edilmiş halde satın alan Pakistan'a tankların ilk partisi geçtiğimiz günlerde teslim edildi.

02 Nisan 2020 Perşembe 12:15 - Güncelleme: 02 Nisan 2020 Perşembe 12:15
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İslamabad'ın 2015'te Sırbistan'dan satın aldığı 282 tankın ilk partisi, geçtiğimiz günlerde teslim edildi. Son kullanıcıya ulaştırılmadan önce tanklar, Yugoimport Tesisleri'nde motor, elektronik ve görüş sistemi modernizasyonundan geçirildi.

Pakistan'ın teslim aldığı T-55'lerin beka kabiliyetlerinde de hatrı sayılır miktarda iyileştirme yapıldı. Pakistan Ordusu'nun Batı'da Afganistan sınırında konuşlandırmayı planladığı tanklar, olası sızma girişimlerinin önlenmesinde görev alacak.

Sırbistan tarafından yapılan açıklamada, toplam emekliye ayrılan 282 tankın satışından elde edilen gelirin, ülkenin silahlanma programlarında kullanılacağı belirtildi.

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