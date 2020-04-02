Pakistan T-55 tankının ilk partisini teslim aldı

İslamabad'ın 2015'te Sırbistan'dan satın aldığı 282 tankın ilk partisi, geçtiğimiz günlerde teslim edildi. Son kullanıcıya ulaştırılmadan önce tanklar, Yugoimport Tesisleri'nde motor, elektronik ve görüş sistemi modernizasyonundan geçirildi.
Pakistan'ın teslim aldığı T-55'lerin beka kabiliyetlerinde de hatrı sayılır miktarda iyileştirme yapıldı. Pakistan Ordusu'nun Batı'da Afganistan sınırında konuşlandırmayı planladığı tanklar, olası sızma girişimlerinin önlenmesinde görev alacak.
Sırbistan tarafından yapılan açıklamada, toplam emekliye ayrılan 282 tankın satışından elde edilen gelirin, ülkenin silahlanma programlarında kullanılacağı belirtildi.